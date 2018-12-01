مركز التنبؤ بالفيضان يعلن توقعاته لطقس السبت

مصراوي - كتب- أحمد مسعد:

توقع مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، الجمعة، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر الجنوبية خلال الفترة من اليوم وغد السبت.

ونشر المركز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتشير توقعات المركز إلى أن طقس السبت سيشهد سقوط أمطار متوسطة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها على سواحل الدلتا والاسكندرية وبعض محافظات الوجة البحرى.