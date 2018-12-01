شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: HP تحقق 16 مليار دولار فى الربع الثالث من 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاوزت الإيرادات الفصلية لشركة HP Inc تقديرات المحللين، مدفوعة بالنمو فى مبيعات قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، إذ ارتفع صافى الإيرادات بمعدل 10.3% ليصبح 15.37 مليار دولار، فيما كان المحللون يتوقعون عائدات قدرها 15.1 مليار دولار.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فكانت أسهم شركة HP Inc مرتفعة بشكل هامشى فى تداولات موسعة، وقد ارتفعت أعمال الأنظمة الشخصية، التى تمثل أكثر من 60% من إجمالى إيرادات الشركة، بنسبة 11% لتصل إلى 10.06 مليار دولار، متفوقة بذلك على متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 9.78 مليار دولار.

وقال "ديفيد ريجيك" المحلل لدى مؤسسة ساسكوهانا فاينانشال جروب: "فيما يخص أجهزة الكمبيوتر الشخصية لقد تأثرنا كثيرا، خاصة بسبب النقص فى وحدات المعالجة المركزية التى تم الإعلان عن وجودها من قبل".

وحصلت الشركة على المركز الثانى فى شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية فى العالم فى الربع الثالث بحصة سوقية بلغت 22.8%، بانخفاض من 23.9% عن الربع السابق، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث International Data Corp.

وقالت شركة HP إن إيرادات أعمال الطباعة لديها ارتفعت بنسبة 9.1٪ لتصل إلى 5.30 مليار دولار، وهو ما يقل قليلا عن تقديرات المحللين البالغة 5.31 مليار دولار.