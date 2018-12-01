شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثا جديدا لخدمة Translate على منصة الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل بإعادة تصميم واجهة خدمة الترجمة التابعة لها Google Translate، وذلك على منصة الويب من أجل تسهيل الاستخدام، إذ أصبح تصميم الصفحة الجديدة سريع الاستجابة، كما أنه يتلاءم مع خدمات جوجل الأخرى، إذ تم تحديث العديد من العناصر فى الواجهة لتسهيل عملية التنقل فى الواجهة.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فأصبح الآن من السهل حفظ وتنظيم الترجمات التى يعتمد عليها المستخدم أو يبحث عنها بشكل منتظم، كذلك أضافت جوجل ملصقات مختلفة لكل ترجمة محفوظة، لذا إذا كنت تتحدث لغات متعددة، فيمكنك فرز وتصنيف ترجماتك بضغطة واحدة، إضافة إلى توفير ميزة ترجمة المستندات بدلا من ترجمة النصوص وهو الأمر الذى يعتبر مميز بشكل كبير.

ويعتمد التصميم الجديد لواجهة خدمة الترجمة على لغة تصميم جوجل الشهيرة Material Design، الأمر الذى يجعله يستجيب بشكل أفضل بحيث يمكن للمستخدم ضبطه ديناميكيًا ليتناسب مع حجم شاشته.