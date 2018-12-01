شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام تطرح خاصية "Close Friends" لتوفير مزيد من الخصوصية للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منصة التواصل الاجتماعى الشهيرة انستجرام، خاصية جديدة لمستخدميها، والتى تعرف بـ " Close Friends"، إذ تعد أحدث وسائل المنصة للحفاظ على خصوصية المستخدمين.

ومن خلال الخاصية الجديدة يمكن للمستخدمين، إختيار أشخاص بعينهم لكى يكونوا لهم بمثابة "أصدقاء مقربين" على المنصة، مما يسهل عملية نشر ومشاركة الصور و "stories" مع بعضهم البعض، وإظهار المستخدم لعلاقته الجديدة بدائرته الداخلية بشكل أكثر سهولة عما سبق، والتى لا تظهر تلقائياً لبقية الأصدقاء والمتابعين.

وقال موقع "انجيدجت" الأمريكى المعنى بالتكنولوجية والتطور التقنى، أنه فى حالة إضافة أو إزالة أحد الأشخاص لهذه القائمة الجديدة، فهو فى الحالتين لن يحصل على أى تنبيهات تدل على إضافته أو إزالته، وبالتالى سيكون هناك حرية تامة لدى المستخدم فى تخصيص تلك القائمة.

وأوضح الموقع ذاته، أنه لاستخدام تلك الميزة الجديدة، يجب على كل مستخدم فى البداية تحديد من يريده ضمن قائمة الأصدقاء المقربين، فهناك الحرية والسيطرة الكاملة على تلك القائمة، حيث لا يمكن لأحد أن يطلب إضافتها.

وقال الموقع، "سيتم معرفة ما إذا كنت تستخدم قائمة الأصدقاء المقربين لأحد الأشخاص إذا رأيت حلقة خضراء حول صورتها فى شريط القصص، أو شارة خضراء عند عرض قصصهم.