كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Keyto” جهاز مصمم خصيصًا لمساعدة الأشخاص الذين يتبعون نظام “كيتو” الغذائي

متابعة-سنيار: هذا الأسبوع تم إطلاق حملة جديدة على موقع التمويل الجماعي Indiegogo للحصول على الدعم لجهاز مصمم خصيصًا لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح إذا كنت تتبع نظام كيتو الغذائي.

يعمل محلل التنفس Keyto بالتعاون مع تطبيق مصاحب للهواتف الذكية لتقديم “منظور جديد على نظام كيتو الغذائي” من خلال أخذ قراءات دقيقة للأسيتون وتزويد المستخدمين بنتائج فورية.

يعمل Keyto على تحسين وتبسيط تتبع الكيتونات، حيث أن كل ما تحتاج إلى معرفته هو مستوى Keyto الخاص بك، بدءًا من 1 إلى 10، وستعرف مدى جودة أدائك وكيفية ضبط نظامك الغذائي للحصول على النتائج التي تريدها.

جهاز Keyto متاح للدعم على منصة Indiegogo مع تعهدات تبدأ من 99 دولارًا أو 78 جنيهًا إسترلينيًا، وقد جمعت حملة التمويل بالفعل أكثر من هدف التمويل المطلوب، ومن المؤكد أنه سيمر إلى مرحلة الإنتاج حيث من المتوقع أن تتم عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر يناير 2019.