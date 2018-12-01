شكرا لقرائتكم خبر عن غوغل تدشن أول مقبرة إلكترونية وتعلن عن وفاة 44 مشروع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت شركة غوغل أول مقبرة إلكترونية في العالم.

وأطلقت الشركة العملاقة ما اسمته “مقبرة” مشروعاتها على مدار السنوات الماضية.

ووضعت غوغل في مقبرتها 44 مشروعا، لم يكتب لها النجاح، وآخرها “غوغل بلس” الذي عمل خلال الفترة من 2011 وحتى 2018.

وضمت القائمة، “غوغل نوت بوك” والذي من 2006 حتى 2011، و”غوغل لاب” المشروع الذي عمل في نفس الفترة، و”غوغل ديسك توب” والذي عمل في الفترة من 2004 إلى 2011.