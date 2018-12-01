شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أمازون إلى جوجل.. كم تنفق شركات التكنولوجيا على الأبحاث والتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من مؤسسة PwC المتخصصة فى الأبحاث السوقية، أن كل من شركات أمازون، وألفابت، وسامسونج، وانتل جميعًا فى المراكز الخمسة الأولى من حيث الإنفاق على الأبحاث والتطوير.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فجاءت شركة أمازون فى صدارة القائمة للعام الثانى على التوالى، إذ أنفقت 22.6 مليار دولار على البحث والتطوير، فيما جاءت "ألفابت" الشركة الأم لجوجل فى المركز الثانى بـ 16.2 مليار دولار.

قائمة إنفاق الشركات على مجال البحث والتطوير:

- أمازون .. 22.6 مليار دولار.

- ألفابت .. 16.2 مليار دولار.

- سامسونج .. 15.3 مليار دولار.

- انتل .. 13.1 مليار دولار.

- مايكروسوفت .. 12.3 مليار دولار.

- أبل .. 11.6 مليار دولار.

- فيس بوك 7.8 مليار دولار.

وكشف التقرير أن أفضل 1000 شركة عامة أنفقت ما يصل إلى 782 مليار دولار فى مجال البحث والتطوير فى عام 2018 - بزيادة قدرها 11.4 ٪ مقارنة بعام 2017.

وقد كانت الحوسبة والإلكترونيات والبرمجيات والإنترنت من بين أعلى الصناعات الإنفاق فى العالم، كما أوضح التقرير أن فيس بوك زاد إنفاقه على البحث والتطوير بنسبة 31٪ ليصل إلى 7.8 مليار دولار.