آبل تقلل من أهمية التقارير السابقة حول خفض معدل إنتاج iPhone XR بسبب ضعف الطلب

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة مع موقع CNet، علق نائب رئيس قسم تسويق المنتجات في شركة آبل على المبيعات الخاصة بهواتف iPhone الأحدث من الشركة. وقال بصوت حذر أن iPhone XR كان أكثر هواتف iPhone شعبية لدى الشركة خلال كل يوم منذ اليوم الذي أصبح فيه متاحًا للشراء.

يأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط من إعلان صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن إقدام شركة آبل على تقليص وتيرة إنتاج iPhone XR، وتقارير أخرى مماثلة تحدثت عن الطلب المتضائل على هواتف iPhone الجديدة مما دفع الشركة إلى خفض الإنتاج.

وفي هذا الشهر أيضًا، قررت شركة آبل عدم مشاركة أرقام المبيعات التي تحصدها هواتف iPhone ولوحيات iPad وحواسيب Mac بعد الآن. وبدلا من ذلك، فهي ستكتفي بالكشف عن الأرباح والعائدات التي حصدتها فقط، مما يجعل مهمة الإطلاع على المبيعات التي حصدتها أجهزة آبل بعد الآن صعبة للغاية. وعلى الرغم من إنخفاض سعره مقارنة مع iPhone XS و iPhone XS Max، فقد تردد بأن الهاتف iPhone XR لا يؤدي جيدًا كذلك في السوق. وتأمل شركة آبل من خلال رفع الأسعار عامًا بعد عام إلى تعويض الإنخفاض المطرد في مبيعات iPhone.

الهاتفين iPhone XS و iPhone XS Max لا يبصمان على أداء جيد أيضًا، ونائب رئيس قسم التسويق في شركة آبل أكد ذلك هو الآخر بشكل غير مباشر عندما قال بأن iPhone XR كان هو iPhone الأكثر شعبية منذ ظهوره. ومع ذلك، فإن السعر المبدئي للهاتف iPhone XS Max الذي يبلغ 1100 دولار أمريكي سيعوض الإنخفاض في المبيعات.

الطلب على الهواتف الذكية آخذ في التغيير وتحتاج آبل إلى التكيف مع ذلك. في نهاية المطاف، النقطة الأساسية هي ما يهم : الإيرادات. ومع ذلك، شركة آبل لا تستطيع الإستمرار في رفع الأسعار للأبد وتتوقع أن يواصل الناس شراء منتجاتها المكلفة في ظل المنافسة الشرسة من الشركات الصينية التي تعتمد على الأسعار المغرية للحصول على ود المزيد من العملاء.

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