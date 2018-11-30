Nokia 8 قد يكون هاتف HMD Global Oy التالي الذي يتلقى تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الهاتف Nokia 8 على وشك الحصول على تحديث Android 9 Pie في المستقبل القريب. في الواقع، لقد تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد الهاتف وهو يعمل بنظام Android 9 Pie في منصة إختبارات الأداء Geekbench.

وجدير بالذكر أنه تم إصدار الهاتف Nokia 8 في شهر أكتوبر من العام 2017 مع نظام الأندرويد 7.1.1، وبالتالي فهو مؤهل بالتأكيد للحصول على تحديث Android 9 Pie، ولم لا الحصول أيضًا على تحديث Android Q عندما تقوم شركة جوجل بإصداره في النصف الثاني من العام المقبل، على الرغم من أننا نستبعد هذا الإحتمال نظرًا إلى أن الهاتف حصل بالفعل على تحديث الأندرويد 8.1 Oreo قبل بضعة أشهر.

منصة إختبارات الأداء Geekbench لا تضمن أي شيء، ولكنها تشير إلى أن عملية إختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Nokia 8 قد بدأت، وإذا سار كل شيء على ما يرام، فينبغي أن نرى تحديث Android 9 Pie الرسمي يشق طريقه إلى الهاتف Nokia 8 في المستقبل القريب.

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