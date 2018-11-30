شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تسريب بيانات نصف مليار عميل لـ"ماريوت".. 9 حقائق عن الاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة فنادق ماريوت صباح اليوم الجمعة، أن عملية قرصنة واسعة لقاعدة بيانات طالت أكثر من نصف مليون شخص من نزلائها، وهو ما يعتبر الحادثة الأكبر فى تاريخ الشركة، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق والأرقام عن الاختراق كما يلى:

1- الاختراق طال ما يصل إلى 500 مليون شخص من النزلاء.

2- الاختراق تم عبر "عملية دخول غير مصرح بها" للأنظمة منذ عام 2014.

3- علمت الشركة بمحاولة الاختراق بداية من 8 سبتمبر 2018، والتى تتعلق بنظام الحجوزات.

4- قام الهاكرز بتشفير معلومات ونسخها وحاولوا سحبها.

5- لا تزال المجموعة تعمل على تحديد المعلومات التى تم نسخها.

6- حوالى 327 مليونا من أصل 500 مليون من النزلاء تضم معلوماتهم المسربة كلا من أسمائهم وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ومعلومات حول حسابهم على "شبكة ستاروود" .

7- باقى المستخدمين تقتصر معلوماتهم على الاسم وفى بعض الأحيان على العنوانين البريدى والإلكترونى.

8- تنوى المجموعة إبلاغ الأشخاص الذين ترد أسماؤهم فى قاعدة البيانات المقرصنة بواسطة رسائل إلكترونية اعتبارا من اليوم.

9- تعرض المجموعة على النزلاء المعنيين اشتراكا مجانيا فى موقع "ويبووتشر" لمراقبة الإنترنت لرصد أى استخدام لمعلوماتهم الخاصة.