شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. برنامج استبدال بطارية هواتف أيفون بسعر مخفض ينتهى آخر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سبق وأعلنت شركة أبل عن برنامج استبدال بطارية هواتف أيفون بسعر منخفض لبعض الوقت، ومع ذلك، فإن البرنامج على وشك الانتهاء، وسيكون أمام المستخدمين فقط حتى نهاية ديسمبر للاستفادة منه، وبداية من 1 يناير سوف يرتفع السعر مرة أخرى، على الرغم من أنه سيكون أيضا أرخص من بدائل البطارية القديمة.

وكانت شركة أبل تعانى من مشكلة معينة، مما تسبب فى بطء الهواتف التى تعمل مع البطاريات القديمة، وهذا يعنى أن مالكى هواتف آيفون القديمة يشهدون عمليات إغلاق مفاجئة دون سابق إنذار.

ولمعالجة هذا الأمر ، أضافت شركة أبل بعض الرموز إلى نظام التشغيل iOS مما يبطئ من معالج الهاتف للحفاظ على تشغيل البطارية لفترة أطول قليلاً ومنع عمليات إيقاف التشغيل، واعترفت الشركة فى وقت لاحق بأنها نفذت هذه الميزة دون تحذير كافٍ للعملاء، وعرضت الشركة تخفيض سعر استبدال بطارية iPhone على بعض النماذج كنوع من الاعتذار.