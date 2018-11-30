تكنولوجيا: Lily.. أول سماعة ذكية في العالم لتعلم اللغة الصينية

تعلم الصينية بطريقة طبيعية.. لا كتب.. لا قواميس.. لا وسائل مساعدة بطيئة ومملة ومشتتة للانتباه.. ببساطة ابدأ طريقك في التحدث بالصينية مع السماعة الذكية “ليلي” Lily، الأولى من نوعها في العالم لتعلم اللغة الصينية.

وسماعة ليلي Lily هي سماعة ذكية يتم التحكم فيها بالكامل عن طريق الأوامر الصوتية، وهي تدير محادثة تفاعلية مع مستخدميها بفضل إمكانيات الذكاء الاصطناعي AI المتقدمة بها، وهي تأخذ بأيدي الراغبين بتعلم اللغة الصينية من مستوى المبتدئين إلى مستوى الاحتراف.

تقدم سماعة “ليلي” الذكية ترجمة فورية في وقتها الحقيقي دون تأخير، ويدار الحوار معها باللغتين الإنجليزية والصينية، كما أنها تقدم مجموعة من الألعاب التعليمية التفاعلية المميزة، وتتصل بتطبيق ذكي يعرض ترجمة صينية للمحادثات مع أسلوب نطقها مكتوبا بالإنجليزية.

&

ونجحت حملة تمويل سماعة “ليلي” الذكية في جمع المبلغ المستهدف، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، ومن المقرر أن تصل السماعة إلى داعميها بحلول مارس من العام القادم بسعر 199 دولارا (3,500 جنيها تقريبا).