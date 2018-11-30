النسخة العالمية من الهاتف Nokia X7 ستصل إلى السوق تحت إسم Nokia 8.1

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تسريب غير متوقع ما كنا نشك فيه طوال الوقت، وهو حقيقة أن الهاتف Nokia 8.1 سيصل مع المعالج Snapdragon 710. ووفقا للصور التي تم تسريبها اليوم، فقد تأكد نسبيًا بأن الهاتف Nokia 8.1 لن يكون سوى النسخة العالمية من الهاتف Nokia X7 الذي تم إصداره في الصين قبل بضعة أشهر.

وكما سمعتم على الأرجح، فقد قررت شركة HMD Global Oy عقد مؤتمر صحفي في اليوم الخامس من شهر ديسمبر المقبل بالإمارات العربية المتحدة لإزاحة الستار رسميا عن منتجات جديدة، ونحن نراهن على أن الهاتف Nokia 8.1 سيكون واحدًا من هذه المنتجات، فنحن كنا نتوقع وصول النسخة العالمية من الهاتف Nokia X7 منذ فترة طويلة نسبيًا.

في حالة إذا صدق ما قلناه الآن، فهذا يعني بأن الهاتف Nokia 8.1 سيصل في الشهر المقبل مع مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة PureDisplay مزودة بقطع عريض في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى مع العلم بأن هذه الشاشة ستمتاز بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD كما أنها ستغطي 96% من التدرج اللوني NTSC و DCI-P3، وستمتاز بالقدرة على التحويل الفوري لفيديوهات SDR إلى HDR. وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Nokia 8.1 الجديد سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD في حالة إذا كنت تستهلك الكثير من المحتوى.

الهاتف Nokia 8.1 سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 تدعم خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه، كما أنه سيضم كاميرا مزدوجة في الواجهة الخلفية تستخدم مستشعر أساسي بدقة 12 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.8 يدعم تقنية تثبيت الصورة OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 13 ميغابكسل يضم عدسة بفتحة 2.4. وجدير بالذكر أن الكاميرا الخلفية المزدوجة للهاتف Nokia 8.1 ستستخدم عدسات Zeiss، وستأتي مع العديد من الميزات البرمجية التي تعمل على تحسين جمالية الصور، وتوثيق اللحظات بأفضل طريقة ممكنة.

وعندما يتعلق الأمر بالبطارية، فالهاتف Nokia 8.1 الجديد سيضم بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن من خلال منفذ USB Type-C الموجود في الجزء السفلي من الجهاز مع العلم بأن شركة HMD Global Oy وعدتنا مع الهاتف Nokia X7 بيومين من الإستخدام قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية من جديد في ظل الإستخدام العادي، وبإمكانية شحن 50 في المئة من هذه البطارية في غضون نصف ساعة بإستخدام شاحن 18W.

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