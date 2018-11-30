نسخة الويب من خدمة الترجمة Google Translate تحصل على تصميم جديد كليًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ظل تصميم نسخة الويب من خدمة الترجمة التابعة لشركة جوجل ” Google Translate ” على حاله خلال الأعوام القليلة الماضية، ولكن إذا قمت بتصفحها اليوم، فسوف تلاحظ أن شركة جوجل قامت الآن بتغيير تصميمها لتبدو بمظهر جديد. في الواقع، نسخة الويب الجديدة من خدمة الترجمة التابعة لشركة جوجل أصبحت تستخدم لغة التصميم الحديثة Material Design مما يجعلها تبدو الآن أنظف وأكثر حداثة.

في الغالب، تظل وظائف الصفحة كما هي، فبإمكانك إدخال لغة واحدة، وسوف يتم ترجمتها لك إلى اللغة التي تريدها. هناك أيضًا خيار إضافي لرفع المستندات، لذلك إذا كانت لديك مستندات بلغة أخرى تحتاج إلى الترجمة، فقد تكون هذه الطريقة أكثر فعالية من الحاجة إلى نسخ ولصق أجزاء منها في تطبيق الترجمة.

ميزة رفع المستندات لترجمتها كانت موجودة دائمًا في خدمة الترجمة التابعة لشركة جوجل، ولكن الآن بفضل هذه التغييرات على مستوى التصميم، أصبح العثور على هذه الميزة أسهل. وكما أوضح موقع 9to5Google، فتشمل التغييرات الأخرى أيضًا تصميمًا متجاوبًا، مما يعني أنه بناء على حجم نافذة المتصفح، ستتغير واجهة المستخدم وفقا لذلك، لذلك إذا كنت تستخدم ميزة تقسيم الشاشة أو ترغب فقط في إستخدام نافذة صغيرة على المتصفح Google Chrome للقيام بعمليات الترجمة، فيجب أن تستجيب واجهة المستخدم لذلك.

من المفترض أن تكون هذه التغييرات متاحة للجميع، وبالتالي إذا قمت بالذهاب إلى نسخة الويب من خدمة Google Translate، فسوف يكون بإمكانك مشاهدة هذه التغييرات بالفعل.

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