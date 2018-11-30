شبورة وسحب وأمطار.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد أن طقس السبت، سيكون لطيفا على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلًا، وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري.

وأضافت الهيئة في بيان لها على الفيس بوك، أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، ستتأرجح بين معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 15 21

مطروح 12 21

السلوم 11 21

سيوة 10 20

بورسعيد 15 21

دمياط 15 22

الزقازيق 14 22

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 11 22

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 06 21

نويبع 17 21

طابا 13 20

كاترين 07 18

الطور 13 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 24

مرسى علم 18 25

الفيوم 13 22

بنى سويف 13 22

المنيا 10 22

أسيوط 11 22

سوهاج 11 23

قنا 12 24

الأقصر 12 24

أسوان 13 24

أبوسمبل 14 23

الوادى الجديد 10 23

شلاتين 20 26

حلايب 21 24