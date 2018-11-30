الجهاز اللوحي الهجين Google Pixel Slate أصبح متوفرًا الآن للشراء بسعر يبدأ من 599$

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة جوجل بتلقي الطلبات المسبقة على جهازها اللوحي الهجين الجديد Google Pixel Slate منذ بضعة أسابيع. والآن، بدأ بعض العملاء بتلقي إشعارات تقول فيها شركة جوجل بأنها بدأت بشحن طلباتهم. إذا لم تكن واحدًا من هؤلاء العملاء وكنت تنتظر لشراء Google Pixel Slate، فإبتهج لأن هذا الجهاز اللوحي الجديد سيكون متاحًا للشراء إبتداء من اليوم.

أكدت شركة جوجل رسميًا اليوم أن الجهاز اللوحي Google Pixel Slate سيكون متوفرًا للشراء في متاجر التجزئة إبتداء من اليوم الجمعة الموافق لـ 30 نوفمبر. وكانت شركة جوجل قد أعلنت عن هذا الجهاز اللوحي القابل للفصل جنبا إلى جنب مع هواتف Google Pixel 3 والشاشة الذكية Google Home Hub في الشهر الماضي.

ستحتاج إلى دفع 599 دولار أمريكي على الأقل للحصول على النسخة المزودة بالمعالج Intel Celeron و 4GB من الذاكرة العشوائية و 32GB من الذاكرة الداخلية. وإذا كنت ترغب في مضاعفة مقدار الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فأنت بحاجة إلى دفع 699$.

أما بخصوص النسخة المزودة بالمعالج Intel Core m3 و 8GB من الذاكرة العشوائية و 64GB من الذاكرة الداخلية، فهي تكلف 799$. أما بالنسبة للنسخة التي تضم المعالج Intel Core i5 و 8GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية، فهي تكلف 999$، في حين تكلف النسخة المزودة بالمعالج Intel Core i7 و 16GB من الذاكرة العشوائية و 256GB من الذاكرة الداخلية نحو 1599$.

للتذكير، يضم جهاز Google Pixel Slate الجديد شاشة تمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 293 بكسل في كل إنش. وقد قامت شركة جوجل بتحسين واجهة نظام ChromeOS للحصول على تجربة أنظمة التشغيل المكتبية قدر الإمكان، بحيث قامت بتزويد هذا النظام بالمتصفح Google Chrome، وبحزمة Google G Suite، وبميزة تقسيم الشاشة لتعدد المهام أيضًا. وعلاوة على ذلك، فهذا النظام يستخدم تنبؤات جوجل الذكية للتنبؤ بالتطبيقات التي تريد تشغيلها ويجلب إختصارات لتلك التطبيقات إلى الواجهة. وإلى جانب ذلك، فقد تم أيضًا دمج المساعد الرقمي Google Assistant بعمق في النظام. وكما هو الحال مع لوحيات Surface من شركة مايكروسوفت، فجهاز Google Pixel Slate الجديد من جوجل يدعم إمكانية إستخدام الأقلام الرقمية كما أنه يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للإزالة تتيح لك تحويل هذا الجهاز إلى حاسوب محمول بكل سهولة من أجل المزيد من الراحة.

لوحة المفاتيح القابلة للإزالة هذه تلتصق بالجهاز اللوحي عن طريق دبابيس خاصة، مما يترك منفذ USB Type-C على جانب الجهاز اللوحي فارغًا للمحلقات الأخرى. ليس هناك حاجة للربط اللاسلكي أو الشحن. الأزرار الدائرية في لوحة المفاتيح هذه تستند على لوحة المفاتيح الرائعة لجهاز Chromebook Pixel. فهي هادئة جدًا عندما تكتب بإستخدامها كما أنها ناعمة الملمس. وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد قامت شركة جوجل بتصميم لوحة المفاتيح هذه لتتيح للمستخدمين تغيير زاوية مشاهدة الشاشة كما يريدون.

وفي حالة إذا كنت تفضل إستخدام الأقلام الرقمية أثناء التعامل مع الأجهزة اللوحية، فبإمكانك إستخدام PixelBook Pen. ومن ناحية أخرى، فقد قامت شركة Adobe بإنشاء نسخة من تطبيق Acrobat تتيح لك تعديل ملفات PDF وتوقيع المستندات عن طريق القلم الرقمي.

الجهاز اللوحي Google Pixel Slate رائع أيضًا للتعامل مع الوسائط المتعددة، فبالإضافة إلى الشاشة المميزة، فهذا الجهاز اللوحي يضم كذلك مكبرات صوتية مزدوجة في الأمام. أما وقد قلنا ذلك، فشركة جوجل تمنح ملاك هذا الجهاز إشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في خدمة Youtube TV، وهي الخدمة التي تتيح لك مشاهدة البث التلفزيوني المباشر من 60 شبكة.

هناك كاميراتين في الجهاز اللوحي Google Pixel Slate، وكلتاهما بدقة 8 ميغابكسل. وبالنسبة للكاميرا الأمامية فهي موجودة في المنتصف مما يجعلها مثالية لإجراء محادثات الفيديو علمًا أن هذه الكاميرا تمتاز بوضع Portrait Mode كذلك. أما بخصوص الكاميرا الخلفية، فهي تستفيد أيضًا من الميزات التي يقدمها تطبيق الكاميرا Google Camera.

شركة جوجل تتعامل مع الأمن بجدية، لذلك فقد قامت الشركة بتضمين رقاقة Google Titan الأمنية في الجهاز اللوحي. هناك أيضا أداة للحماية ضد الفيروسات. ونظرًا إلى أن نظام ChromeOS معروف بتلقيه للتحديثات المتواصلة، فهذا الجهاز اللوحي سيتلقى التحديثات تلقائيا في الخلفية.

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