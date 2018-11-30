شركة DJI تزيح الستار رسميا عن الحامل DJI Osmo Pocket، ويكلف 350$

فاطمة أيت طالب - دبي -

بفضل الصور التي تم تسريبها في وقت سابق، إتضح لنا أن شركة DJI الرائدة في مجال صناعة الطائرات من دون طيار الإستهلاكية تعمل على منتج جديد يدعى DJI Osmo Pocket. وبالنسبة لأولئك المهتمين بإمتلاك نسخة صغيرة بحجم الجيب من الحامل DJI Osmo Gimbal، فقد يكونون سعداء بمعرفة أن شركة DJI قامت الآن بإزاحة الستار رسميا عن الحامل DJI Osmo Pocket.

إذا لم تسمع عن أجهزة Osmo Gimbal من شركة DJI من قبل، فهي عبارة عن حوامل محمولة تأتي مع تقنية تثبيت مدمجة. هذا يعني أنه أثناء المشي، سيحاول الحامل تصحيح نفسه للحفاظ على موقعه مما يقلل من الإهتزاز أثناء التصوير. ويقوم جهاز DJI Osmo Pocket الجديد بنفس الشيء، إلا أنه أصغر من DJI Osmo و DJI Osmo Mobile.

الحامل DJI Osmo Pocket الجديد يضم كذلك كاميرا تمتاز بمستشعر بدقة 12 ميغابكسل وبحجم 2.3/1 إنش قادر على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية. ويبلغ طول هذا الحامل 4 إنشات، مما يعني أنه إذا كان بإمكانك وضع هاتفك في جيبك، فسوف يكون بإمكانك القيام بنفس الأمر مع هذا الحامل. وعلاوة على ذلك، فجهاز DJO Osmo Pocket يمتاز بمثبت ثلاثي المحاور، وهو أمر جيد مع الأخذ بعين الإعتبار أن التسريبات السابقة إقترحت مثبت ذو محورين.

كما ستكون هناك شاشة حساسة للمس مدمجة في مقبض الحامل DJI Osmo Pocket تسمح لك بالتفاعل مع الجهاز، وسيأتي أيضًا مع أوضاع تصوير مختلفة. وإلى جانب ذلك، فهذا الحامل الجديد يضم كذلك منفذ موحد يعمل مع مجموعة من الملحقات، بما في ذلك الملحقات التي يمكنك إستخدامها لربط الهاتف الذكي مع الحامل إذا كنت ترغب في إستخدامه كشاشة عرض. عموما، يبلغ سعر الحامل DJI Osmo Pocket نحو 350 دولار أمريكي، وهو متوفر الآن بالفعل للطلب المسبق.

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