شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على خطى فيس بوك .. يوتيوب تسرق ميزة القصص من سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة مشاركة الفيديو “يوتيوب" المملوكة لجوجل عن طرح ميزة القصص للخدمة والتى تحمل اسم YouTube Stories، لتنضم شركة جوجل لفيس بوك فى سرقة هذه الميزة من "سناب شات" أول من كشف عنها.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فإن يوتيوب أتاحت الميزة الجديدة لجميع منشئ المحتوى المؤهلين الذين لديهم أكثر من 10 آلاف مشترك على قنواتهم، ويمكن لهم إضافة نصوص وموسيقى وفلاتر وملصقات يوتيوب وغيرها من الاشياء لجعل القصة فريدة.

ولإنشاء قصة، فلا يحتاج المستخدم سوى فتح تطبيق يوتيوب على هاتفه الذكى، والضغط على رمز كاميرا الفيديو، واختيار Create Story.

ووفرت الشركة للمستخدمين القدرة على إضافة تعليقات على القصص، بحيث يمكن لكافة المستخدمين أن يكونوا جزءا من المحادثة، ويمكن للمستخدمين التعليق والإعجاب أو عدم الإعجاب، وستكون جميع أدوات الإشراف على التعليقات المتوفرة فى تحميلات الفيديو متاحة أيضًا فى القصص، كما يمكن الآن أيضا الرد مباشرةً باستخدام صورة أو مقطع فيديو لكى يراها المجتمع بأكمله.

وستستمر القصة الخاص بالمستخدم موجودة فى تطبيق الهاتف لمدة 7 أيام حتى يتسنى للمشتركين رؤيتها وذلك قبل أن يتم حذفها فى النهاية.