جوجل تغير رسميًا إسم Project Fi إلى Google Fi، وأصبحت تدعم أخيرًا هواتف iPhone ومعظم أجهزة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل اليوم بتغيير إسم الشبكة الإفتراضية الخاصة بها Project Fi إلى Google Fi لإخراج هذه الخدمة من الحالة التجريبية إلى الحالة الرسمية. وعلاوة على ذلك، فقد أعلنت الشركة أيضًا بأن الشبكة الإفتراضية التابعة لها أصبحت تدعم هواتف iPhone ومعظم أجهزة الأندرويد.

ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أنه بينما يمكنك إستخدام هاتفك الخاص في شبكة Google Fi، فمن أجل الإستفادة الكاملة من وظائف الخدمة، فما زلت بحاجة إلى إستخدام عدد قليل من أجهزة الأندرويد التي تقدمها الخدمة مباشرة، أو هكذا كان الأمر في السابق.

وهذا يعني بأن التبديل الذكي بين الشبكات التابعة لشركات الإتصالات المحلية مثل T-Mobile و Sprint و US Cellular و WiFi في الولايات المتحدة الأمريكية لن يعمل على iPhone أو أي جهاز أندرويد لا يتم بيعه من خلال Google Fi. أنت أيضًا لن تحصل على ميزة إجراء المكالمات عبر WiFi، ويبدو أنه إذا قمت بإستخدام جهازك الخاص على شبكة Google Fi، ستستخدم شبكة T-Mobile فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. لذا ينصح دائمًا بالتحقق من التغطية في منطقتك قبل الإنتقال إلى Google Fi.

يجب أن يكون هاتف الأندرويد الذي تستخدمه يعمل بنظام Nougat أو إصدار أعلى، بينما تحتاج هواتف iPhone إلى أن تعمل بنظام iOS 11 أو إصدار أعلى. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة جوجل كانت قد قامت في شهر فبراير من هذا العام بإطلاق شبكة Google Fi الإفتراضية الخاصة بها في المزيد من البلدان لتصل القائمة الآن إلى 170 بلدًا. والخبر السار هو أنه لن يكون هناك أي تغيير في الأسعار، وسيكون العملاء قادرين على دفع 10$ لكل جيجابايت من البيانات وهذا بالفعل ما يقومون به مع الإستخدام غير المحدود للرسائل النصية SMS. وسيكون بمقدور المستخدمين إجراء مكالمات هاتفية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من البلدان المدعومة مقابل 0.20 دولار للدقيقة الواحدة.

بعض البلدان الجديدة التي تدعمها خدمة Google Fi الآن تشمل المغرب ونيجيريا وعمان وتونس والأردن وجورجيا ولاوس، فضلا عن العديد من البلدان الأخرى. وتتوفر القائمة الكاملة على موقع Google Fi الرسمي.

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