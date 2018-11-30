شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتلويثها للبيئة.. جاكرتا تعتزم حظر أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم حكومة العاصمة الإندونيسية حظر أكياس البلاستيك، حيث تقوم إدارة جاكرتا حاليا بصياغة لائحة تعمل على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية الخاصة بالاستخدام مرة واحدة، وذلك لحماية البيئة من التلوث الناتج عن هذه الأكياس البلاستيكية.
وقال رئيس وكالة البيئة في جاكرتا إن نفايات الاكياس البلاستيك خطرة وتتكدس بكثرة وتحلل بصورة بطيئة مما يشكل خطرا على الصحة العامة، والبيئة المحيطة بمقالب النفايات التى تتكدس بها.
وأشار المسؤول، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) إن هذه الأكياس البلاستيكية تنتج مواد مسببة للسرطان، مؤكدا أن سكان جاكرتا وافقوا بالفعل على تقليل النفايات البلاستيك حسبما أفاد مسح أجرى مؤخرا.
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