رئيس كوالكوم يقول بأن الشركة تقترب من حل الخلافات القانونية مع شركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، السيد Steve Mollenkopf على قناة CNBC، سأل مضيف البرنامج Jim Cramer الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم عن جديد الخلافات القانونية المستمرة مع شركة آبل بحيث قال Jim Cramer : ” هل يمكنك أن تقدم لنا معلومات صغيرة عن الوضع، لأنني أريد شراء هاتف 5G من شركة آبل وأنا أرغب في أن يكون مودم كوالكوم داخله “. وهذا بطبيعة الحال، إشارة إلى المعركة القانونية المستمرة التي تواجهها كلا الشركتان، فشركة كوالكوم تطالب بالحصول على مستحقاتها وتتهم شركة آبل بالتعدي على براءات إختراعها، في حين تدعي شركة آبل أن ما تطالب به شركة كوالكوم مقابل ملكياتها الفكرية مفرط وزائد عن اللزوم.

في رده، صرح السيد Steve Mollenkopf بأنه يود أيضًا رؤية تكنولوجيا الجيل الخامس 5G التابعة لشركة كوالكوم في هواتف آبل بحيث صرح بالقول : ” في النصف الثاني من هذا العام والعام المقبل هو حيث سنقوم فعلا بخطوات جادة لإيجاد حل “. وبطبيعة الحال، هذا التصريح لا يعطينا الكثير من المعلومات، كما أنه لا يسمح لنا بمعرفة متى ستقوم شركة آبل بإطلاق هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G وما إذا كان مودم كوالكوم سيتواجد داخله.

ومع ذلك، شركة آبل كانت متأخرة في تبني تكنولوجيا الجيل الرابع 4G LTE في هواتفها الذكية. وقد قامت شركة الإتصالات الأمريكية Verizon بإطلاق شبكات 4G LTE في العام 2010، ولكن إنتظرت شركة آبل حتى أواخر العام 2012 لدعم هذا الجيل من الشبكات في الهاتف iPhone 5. وبالتالي، في حالة إذا حافظت شركة آبل على عاداتها، فمن غير المقرر أن تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف iPhone حتى العام 2020، فالشركة تميل إلى الإنتظار حتى تصبح مثل هذه التكنولوجيات ناضجة ومستقرة وأرخص لتضمينها في منتجاتها.

ربما مع إنخفاض مبيعات هواتفها الذكية، قد لا ترفض شركة آبل أن تكون جزءًا من سباق 5G. وكما يعتقد الجميع، فدعم شبكات الجيل الخامس 5G ستكون نقطة بيع هامة في العام المقبل، وبالتالي في حالة إذا لم تكن شركة آبل جزءًا من ذلك قد تعرض مبيعات iPhone المستقبلية للخطر.

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