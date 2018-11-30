Oppo ستكشف عن خططها للهواتف الذكية القابلة للطي في معرض MWC 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت الهواتف الذكية ذات الشاشات التي تمتد من الحافة إلى الحافة هي الإتجاه السائد هذا العام في سوق الهواتف الذكية، فيبدو أن الهواتف الذكية القابلة للطي هي التي ستقوم بسرقة الأضواء في العام المقبل. نحن نعلم بالفعل بأن الشركات مثل سامسونج و Huawei تعتزم إطلاق هواتفها الذكية القابلة للطي في العام المقبل. أضف شركة Oppo إلى القائمة أيضًا، فقد قالت هذه الشركة الصينية اليوم أنها ستكشف عن المزيد من المعلومات حول خططها للهواتف الذكية القابلة للطي في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في أوائل العام المقبل.

وبحسب ما ورد، فقد أخبرت شركة Oppo بعض وسائل الإعلام التي قامت بجولة في مقرها الرئيسي أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول خططها لهواتفها الذكية القابلة للطي في العام المقبل، وبالضبط في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 المقرر عقده في أواخر شهر فبراير من العام المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

ونقل عن مدير المنتجات في شركة Oppo، السيد Chuck Wang قوله : ” نحن نعرف بأن كل من سامسونج و Sony تعملان على هاتف قابل للطي، ويمكنك أيضًا توقع المزيد من الأخبار من شركة Oppo حول هذا الموضوع، ربما في معرض MWC 2019 “. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت الهواتف الذكية القابلة للطي ستنجح في السوق أم لا.

لا توضح تعليقات Chuck Wang ما إذا كانت شركة Oppo ستقوم فقط بوضع خططها لمثل هذا الجهاز في معرض MWC 2019 أو ما إذا كنا سنرى هاتفًا فعليًا قابلاً للطي من الشركة. تمتلك الشركة العديد من براءات الإختراع ذات الصلة بالهواتف الذكية القابلة للطي، لذا من الواضح أنها كانت تفكر في هذا النوع الجديد من الهواتف الذكية مثل العديد من منافساتها.