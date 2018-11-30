ميزة التخطيط الكهربائي للقلب ستفعل على Apple Watch Series 4 مع تحديث WatchOS 5.1.2

فاطمة أيت طالب - دبي - مما لا شك فيه، التخطيط الكهربائي للقلب هي الميزة الأكثر إثارة للإهتمام في الساعة الذكية Apple Watch Series 4. ومع ذلك، فهي غير متوفرة حتى الآن ولا نزال ننتظر أن تقوم شركة آبل بتفعيلها من خلال تحديث مستقبلي. ووفقا لمصادر داخلية، فمن شأن شركة آبل أن تقوم بذلك مع تحديث WatchOS 5.1.2.

تحديث WatchOS 5.1.2 لا يزال في المرحلة التجريبية حاليًا وغير متاح للعامة بعد. ولكن بمجرد وصوله، ستكون الساعة الذكية Apple Watch Series 4 الخاصة بك قادرة على قراءة إيقاع قلبك. ويمكن أن يساعد ذلك في الكشف عن الرجفان الأذيني أو عدم إنتظام ضربات القلب.

وعدت شركة آبل بتفعيل ميزة التخطيط الكهربائي للقلب بحلول نهاية هذا العام، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستنجح في القيام بذلك أم لا. وفي ملاحظة جانبية، ينص مستند التدريب الذي تم الحصول عليه على أنك بحاجة إلى iPhone 5S على الأقل حتى تعمل هذه الميزة وأن تستخدم نظام iOS 12.1.1 أو إصدار أعلى.

مرة أخرى، إذا كنت خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فلا ترفع آمالك لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن شركة آبل من تفعيل الميزة خارج البلاد. بعد كل شيء، هناك الكثير من التراخيص التي تحتاج شركة آبل للحصول عليها، وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية كانت الأولى التي صادقت على هذه الميزة.

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