الصين تبدأ ببناء أول قطار فائق السرعة تحت الماء بالعام 2019

أعطت بكين الضوء الأخضر لبناء أول قطار فائق السرعة تحت الماء في الصين. وسيربط الخط بين مدينة نينغبو الساحلية جنوب شانغهاي وأرخبيل تشوشان الذي يقع قبالة الساحل الشرقي.

سيكون النفق المقترح تحت الماء جزءاً من خطة سكة حديد يونغتشو التي يبلغ طولها 77 كيلومتراً لتعزيز السياحة وإنشاء منطقة تنقل لمدة ساعتين داخل مقاطعة تشجيانغ. وبعدما ذُكرت في خطة النقل الحكومية في العام 2005، فإن دراسة الجدوى لخطة سكة حديد يونغتشو تمت الموافقة عليها في نوفمبر/تشرين الثاني. وضمن مسار السكة الحديدية البالغ طوله 77 كيلومتراً، سيتم بناء...

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