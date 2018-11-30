شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد التجارة الإلكترونية.. أمازون تتوسع فى عالم الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التوسع من مبيعات التجزئة إلى الحوسبة السحابية، ترغب شركة أمازون الآن فى السيطرة على عالم الأقمار الصناعية، وفى مؤتمر إعادة التسويق السنوى لشركة أمازون ويب للخدمات فى لاس فيجاس، كشفت الشركة عن خطط لبناء عشرات من مرافق الإرسال عبر الأقمار الصناعية فى جميع أنحاء العالم.

وقالت إن ما يسمى "بالمحطات الأرضية" هى فى الأساس منشآت مجهزة بالهوائى يمكن أن ترسل وتستقبل البيانات من آلاف الأقمار الصناعية التى تدور حول الأرض، وستتيح أمازون للعملاء تأجير الوصول إلى محطات القمر الصناعى الأرضية بالطريقة نفسها التى يمكنهم من خلالها الوصول إلى مراكز بيانات الكمبيوتر الخاصة بهم.

وتابعت أمازون أن الشركات التى لم تكن تملك الموارد المالية اللازمة لبناء وتشغيل البنية التحتية الخاصة بها عبر الأقمار الصناعية، وستكون قادرة على الوصول إلى خدمات الأقمار الصناعية حسب الطلب، وهذا يفتح الباب أمام مجموعة متنوعة جديدة من الشركات للقيام بأشياء مثل الحفلات الموسيقية الحية حول العالم أو إنشاء خدمات تستفيد من بيانات الطقس وصور الأقمار الصناعية لمناطق مختلفة.