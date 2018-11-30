شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. تعرف على معدل نمو لعبة "فورتنيت" منافسة Pubg والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد لعبة Fortnite واحدة من أشهر ألعاب الهواتف الذكية ومنصات الكمبيوتر، إذا كانت فى الأساس هى الأقدم، وذلك قبل صدور لعبة Pubg التى جاءت لمنافستها، إلا أنه لكونها كانت متاحة على منصة iOS لفترة طويلة من الوقت قبل أن تفكر الشركة فى طرحها لمنصة أندرويد الأكثر شعبية، لكن رغم ذلك تظل الشركة تتمتع بجمهور كبير من المستخدمين.

وقد تمكنت الشركة مؤخرًا من الوصول إلى أكثر من 200 مليون مستخدم مسجل على اللعبة، وهو ما يعتبر إنجازًا كبيرًا لها خاصة أنها كانت تمتلك 45 مليون مستخدم فقط خلال يناير الماضى، وهو ما يعنى أنها تمكنت من جذب 150 مليون لاعب حول العالم فى 11 شهرًا فقط، وفيما يلى نعرض معدل نمو اللعبة كما يلى:

عدد اللاعبين المسجلين للعبة "فورتنيت" حول العالم

- فى أغسطس 2017.. كان هناك مليون لاعب مسجل.

- فى يناير 2018.. كان هناك 45 مليون لاعب مسجل.

- فى مايو 2018.. هناك 100 مليون لاعب مسجل.

- فى يونيو 2018.. هناك 125 مليون لاعب مسجل.

- فى أغسطس 2018.. هناك 150 مليون لاعب مسجل.

- فى نوفمبر 2018.. هناك 200 مليون لاعب مسجل.