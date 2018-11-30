شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصلح مشكلة iCloud على أجهزة ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة أبل خدمة iCloud for Windows إلى الإصدار رقم 7.8.1، والذى يبدو أنه يعمل على إصلاح مشكلات التوافق التى قام المستخدمون بالإبلاغ عنها بين iCloud وتحديث Windows 10’s October Update.

ووفقًا لموقع theverge الأمريكى، خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ المستخدمون عن رؤية رسالة خطأ وعمليات تثبيت فاشلة إذا حاولوا ترقية iCloud لنظام التشغيل Windows على جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 10، كما واجه العديد من المستخدمين الذين لديهم بالفعل iCloud قبل التحديث أخطاء مثل مشكلة فى مزامنة الصور.

وقالت كل من أبل ومايكروسوفت بسرعة إنهم يعملون على تطوير "نسخة متوافقة" لإصلاح المشكلات، وقبل إصدار هذا التحديث، كانت Microsoft تمنع المستخدمين من إجراء تحديث أكتوبر إذا اكتشفت برنامج iCloud القديم المثبت.

والآن تمت مراجعة صفحة الدعم ما يعنى أن iCloud يجب أن يعمل بشكل جيد على أحدث إصدار.