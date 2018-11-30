شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تحقق 250 مليون دولار أرباحا خلال فترة التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة نينتندو للألعاب عن مبيعاتها خلال فترة العطلات، والتى وصلت فيها المبيعات لذروتها، إذ أوضحت الشركة أن مبيعاتها من وحدة الألعاب Nintendo Switch وصلت إلى 250 مليون دولار، فى غضون فترة أربعة أيام العطلة.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أنها تمكنت من بيع 8.2 مليون وحدة من جهازها فى الولايات المتحدة فى غضون 20 شهرًا ليكون الأسبوع الماضى هو الأفضل على الإطلاق فى مبيعات الشركة للجهاز حتى الآن.

ووفقًا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى، وزعت مبيعات الشركة فى الولايات المتحدة منذ الإطلاق حتى الآن بين وحدات الألعاب، فكان النصيب الأكبر لنينتندو 3DS بـ 22 مليون وحدة مباعة و2.5 مليون من وحدات SNES Classic ومليون من NES Classic.

كما وصلت مبيعات لعبة Super Mario Party سوبر ماريو بارتى أكثر من 1 مليون، ما يشير إلى إثبات نينتندو نفسها فى سوق وحدات الألعاب بخطى قوية، وأنها ما زالت تملك شعبية كبيرة على عكس ما كانت يتداول حول مستقبل الشركة منذ قرابة الثلاث سنوات الأخيرة.