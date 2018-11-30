أمطار تصل حد السيول ورياح مثيرة للأتربة.. "الأرصاد" تعلن طقس 48 ساعة

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار بعد عصر اليوم الخميس، على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتي حلايب وشلاتين، تبدأ خفيفة ثم تشتد.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن الأمطار تصل غدًا الجمعة إلى حد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأن نشاط الأمطار غدًا سيكون بنطاق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، والساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، بصورة متوسطة ولن تصل إلى القاهرة.

وأوضح رئيس الهيئة...