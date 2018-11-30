كيفية استخدام تطبيق جوجل Digital Wellbeing للتحكم في وقت استخدام هاتفك والتطبيقات

يقضي الكثيرون منا وقتًا طويلاً في استخدام الهواتف الذكية لقراءة رسائل البريد الإلكتروني، وإرسال الرسائل النصية إلى الآخرين، ومشاهدة مقاطع الفيديو، وتصفح الويب، وغير ذلك من الأنشطة. ولا شك أن صناع التكنولوجيا يعرفون ذلك، ولهذا طرحت كل من آبل وجوجل وفيسبوك وإنستاجرام مؤخرًا أدوات يمكنها مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدمين على الهواتف الذكية والتطبيقات والمساعدة في تقليل هذا الوقت.

سبق وأعلنت جوجل أن الإصدار التاسع من نظام تشغيلها أندرويد باي Android Pie سيدعم ميزات الصحة الرقمية التي أطلقتها في البداية في هيئة إصدار تجريبي من تطبيق يحمل اسم Digital Wellbeing ولكنه كان متاحًا لهواتف جوجل بيكسل فقط.

لكن خلال هذا الأسبوع أطلقت جوجل الإصدار النهائي من تطبيقها Digital Wellbeing والمتاح رسميًا لجميع هواتف بيكسل Pixel التي تعمل بنظام التشغيل Android 9.0 Pie، وهواتف أندرويد ون Android One ومنها هاتف Xiaomi Mi A1 وهاتف HTC U11 Life وغيرها الكثير، وفقًا لما جاء في صفحة التطبيق على جوجل بلاي.

يقدم تطبيق جوجل Digital Wellbeing بعض الطرق لمراقبة استخدام هاتفك الذكي والحد منه، حيث يسجل التطبيق تلقائيًا مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام كل تطبيق، وعدد الإشعارات التي تتلقاها، وعدد المرات التي تفتح فيها هاتفك، ويمكنك عرض كل هذه المعلومات من خلال لوحة التحكم المدمجة والتوجه إلى تطبيق معين أو مجموعة من الإشعارات لمعرفة مقدار الوقت على أساس يومي أو كل ساعة.

للحد من استخدامك لتطبيق معين يمكنك تعيين حد زمني قدره 15 دقيقة أو 30 دقيقة أو ساعة أو أي وقت مخصص يُناسبك، وعندما ينتهي هذا الوقت الذي حددته يمنحك التطبيق عد تنازلي ثم بعد ذلك يتم إغلاق التطبيق حتى اليوم التالي، ويمكنك استخدام ميزة Wind Down لتقييد أي إزعاجات عندما تستعد للنوم.

إليك كيفية إدارة وقتك في استخدام التطبيقات عن طريق تطبيق جوجل Digital Wellbeing:

للحصول على التطبيق انتقل إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي على هاتفك لتنزيل Digital Wellbeing وتثبيته على هاتفك، والآن يأتي الجزء الصعب – أين وكيف تعثر على تطبيق Digital Wellbeing؟ حيث أنه لا يظهر على الشاشة الرئيسية ضمن التطبيقات التي تم تثبيتها على الهاتف لذلك اتبع الخطوات التالية للوصول إليه على هاتفك:

انتقل إلى إعدادات هاتفك

مرر سريعًا لأسفل القائمة وستجد إعداد Digital Wellbeing يقع بين إعداد إمكانية الوصول Accessibility وإعداد جوجل

نصيحة: للعثور على Digital Wellbeing بشكل أسهل ضمن التطبيقات، يمكنك من خلال لوحة التحكم المدمجة تفعيل خيار عرض الرمز في قائمة التطبيقات.

أولًا كيفية معرفة مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيقات:

انتقل إلى الإعدادات Settings على هاتفك

على هاتفك اضغط على Digital Wellbeing ليعرض الرسم البياني لاستخدام هاتفك اليوم

ليعرض الرسم البياني لاستخدام هاتفك اليوم اضغط على الرسم البياني لمزيد من المعلومات مثل: وقت النظر إلى الشاشة: لمعرفة التطبيقات التي استخدمتها على الشاشة ومدة استخدامك لها مرّات فتح القفل: لمعرفة عدد مرّات فتح قفل الهاتف وفتح تطبيقات معيّنة الإشعارات: لمعرفة عدد الإشعارات التي ظهرت لك والتطبيقات التي صَدَرَت منها تلك الإشعارات للحصول على مزيد من المعلومات أو تغيير إعدادات التطبيقات، انقر على أحد التطبيقات المدرجة



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ثانيًا كيفية تقييد مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام تطبيق معين كل يوم:

انتقل إلى الإعدادات Settings على هاتفك

على هاتفك اضغط على Digital Wellbeing

اضغط على الرسم البياني

بجانب التطبيق الذي تريد تقييد وقت استخدامه، انقر على السهم المتجه لأسفل

حدِد إجمالي المدة اليومية التي يمكنك فيها استخدام التطبيق

عند بلوغ الحدّ الذي وضعته، سيتم إغلاق التطبيق وسيتم تعتيم الرمز الخاص على شاشتك الرئيسية مما يدل على أنه غير متاح للإستخدام حتى اليوم التالي

ثالثًا كيفية استخدام ميزة Wind Down أثناء النوم لمنع أي إزعاج:

تُعد ميزة ميزة Wind Down هي أفضل ميزات تطبيق Digital Wellbeing، حيث يمكنك من خلالها جدولة التغييرات لمساعدتك على الاستعداد للنوم، مثل تعتيم شاشتك وإيقاف الإشعارات، ولتفعيلها اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات Settings على هاتفك

على هاتفك اضغط على Digital Wellbeing

اضغط على Wind Down