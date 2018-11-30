تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لكوالكوم يصرح بأن الشركة قريبة من حل مشكلاتها القانونية مع شركة أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم Steve Mollenkopf في برنامج Mad Money على قناة CNBC، سأل مقدم البرنامج Jim Cramer الرئيس التنفيذي إذا كانت هناك تحديثات حول الخلافات القانونية المستمرة مع شركة أبل.

فقد جري الحديث كالتالي: “هل يمكنك أن تقدم لنا تحديثًا صغيرًا عن الخلافات مع شركة أبل” سأل Cramer، وأضاف: “لأنني أريد شراء هاتف أبل بتقنية الجيل الخامس، وآمل ان تكون لدي كوالكوم يد فيه”.

وهذا بالطبع في إشارة إلى المشكلات القانونية المستمرة التي تواجهها الشركتان: كوالكوم تطالب بالعائدات وتدعي ان أبل تنتهك براءات الاختراع، في حين تدعي شركة أبل أن العائدات مفرطة.

وردًا على ذلك، قال Mollenkopf أنه يود أيضًا رؤية تقنية الجيل الخامس من كوالكوم في هواتف أبل، حيث صرح بأن الشركتان على وشك إيجاد حل لهذا المشكلات، ولكنه لم يقل الكثير عما إذا كانت أبل (أو متي) ستطلق هاتف بتقنية الجيل الخامس مع مودم كوالكوم.

ومن الجدير بالذكر ان شركة أبل كانت قد تأخرت في اعتماد شبكات LTE عند إطلاقها لأول مرة، حيث قامت Verizon بطرح شبكات LTE في عام 2010 ولكنها وصلت إلى هاتف آيفون 5 في أواخر عام 2012.

وإذا تعاملت شركة أبل بمثل هذه الطريقة مع شبكات الجيل الخامس، فمن المرجح الا نري هواتف آيفون تدعم الجيل الخامس حتى عام 2020، حيث تميل الشركة إلى الانتظار حتى أن تستقر هذه التقنيات وتصبح أقل كلفة قبل دمجها في منتجاتها.

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