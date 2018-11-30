شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. تعرف على حجم "الأونلاين شوبينج" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سكان العالم يوم الإثنين الماضى فى فعاليات يوم التسوق CYBER MONDAY الذى يعتبر واحدًا من أكبر الفعاليات للتسوق الإلكترونى حول العالم، والذى انطلق فى السنوات الأخيرة.

ووفقًا لما نشره موقع Statista’s للأبحاث السوقية، فهناك 259 مليون مستخدم يفضل التسوق عبر الإنترنت فى الولايات المتحدة، أما فيما يتعلق بجميع أرباح التجارة الإلكترونية، فيوفر كل مستخدم حوالى 1952 دولارًا.

أما أكبر سوق للتجارة الإلكترونية فهو الصين، مع ما يقرب من 1 مليار متسوق عبر الإنترنت، فيما جاءت الولايات المتحدة فى المركز الثانى، وفيما يلى نعرض مجموعة من الإحصائيات حول التجارة الإلكترونية كما يلى:

إحصائيات التجارة الإلكترونية:

- الولايات المتحدة.. تضم 259 مليون متسوق عبر الإنترنت .. نصيب الفرد منهم 1952 دولارًا.

- المملكة المتحدة .. تضم 53 مليون متسوق .. نصيب الفرد منهم 1639 دولارًا.

- ألمانيا .. تضم 64 مليون متسوق .. نصيب الفرد منها 1101 دولار.

- فرنسا .. تضم 49 مليون متسوق .. نصيب الفرد منها 1010 دولارات.

- الصين.. تضم 1 مليار متسوق .. نصيب الفرد منها 634 دولارا.

- أسبانيا .. تضم 28 مليون متسوق .. نصيب الفرد 601 دولار.

- إيطاليا .. تضم 38 مليون متسوق .. نصيب الفرد منها 407 دولارات.

- المكسيك .. تضم 60 مليون متسوق .. نصيب الفرد منها 134 دولارا.

- البرازيل.. تضم 119 مليون متسوق .. نصيب الفرد منها .. 123 دولارا.

- الأرجنتين .. تضم 26 مليون متسوق عبر الإنترنت .. نصيب الفرد منها 118 دولارا.