شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2008 إلى 2018.. كم هاتف ذكى تم شحنه للأسواق خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن شركة IDC لأبحاث السوق، بلغت شحنات الهواتف الذكية العالمية 355.2 مليون وحدة فى الربع الثالث من عام 2018، لكن رغم هذا العدد الكبير من الهواتف فإنه يعتبر أقل بكثير من العام الماضى، فرغم أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، زادت الشحنات العالمية إلى 1.03 مليار هاتف، إلا أن هذا يمثل انخفاض 3.6 فى المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ومع وصول عمليات انتشار الهواتف الذكية إلى مستويات التشبع فى العديد من المناطق، أصبح التقدم التكنولوجى أكثر ندرة وأقل وضوحًا للمستخدم العادى، فقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يصل السوق إلى هذه النقطة، وهو الأمر الذى قد يشير إلى أننا قد وصلنا إلى ذروة عصر الهواتف الذكية حتى الآن أو بعبارة أخرى: هل ستبدأ مبيعات الهواتف الذكية فى الانهيار، وفيما يلى نعرض عدد الهواتف الذكية التى تم بيعها منذ عام 2008 وعلى مدار 10 سنوات كما يلى:

- عام 2008 .. تم شحن ما يصل إلى 170 مليون هاتف ذكى.

- عام 2009 .. تم شحن ما يصل إلى 180 مليون هاتف ذكى.

- عام 2010 .. تم شحن حوالى 300 مليون هاتف ذكى.

- عام 2011 .. تم شحن ما يصل إلى 500 مليون هاتف ذكى.

- عام 2012 .. تم شحن 700 مليون هاتف ذكى.

- عام 2013.. تم شحن أكثر من 1 مليار هاتف ذكى.

- عام 2014 .. تم شحن 1.3 مليار هاتف ذكى.

- عام 2015 .. تم شحن ما يصل إلى 1.44 مليار هاتف ذكى.

- عام 2016 .. تم شحن ما يصل إلى 1.49 مليار هاتف ذكى.

- عام 2017 .. تم شحن ما يصل إلى 1.49 هاتف ذكى.

- عام 2018 .. من المتوقع أن تصل الشحنات إلى 1.1 مليار هاتف ذكى فقط.