شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعدم اتهامه بالعنصرية.. "فيس بوك" يستثمر مليون دولار لتعزيز التعليم بين الأقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يوم واحد من انتقاد "فيس بوك" من قبل موظف سابق بسبب العنصرية ضد السود، أعلنت عملاق شبكات التواصل الاجتماعى عن استثمار مليون دولار فى مؤسسة CodePath.org لتعزيز تعليم علوم الكمبيوتر بين الأقليات والنساء الأقل تمثيلاً.

ووفقًا لما نشره موقع gadgetsnow الهندى، فإن CodePath.org هى منظمة غير ربحية مقرها يقع فى الولايات المتحدة توفر تعليم علوم الكمبيوتر للطلاب الإناث والأقليات فى الجامعات فى جميع أنحاء البلاد، فيما قال: "مايكل إليسون"، مؤسس CodePath.org، فى منشور على مدونته الرسمية:" اليوم، يسرنا أن نعلن أن فيس بوك قد استثمرت مليون دولار فى CodePath.org لمساعدتنا على التوسع من خدمة 400 طالب إلى أكثر من 1000 طالب فى الفصل الدراسى فى العام المقبل".

وأضاف: "سيسمح لنا التمويل أيضًا بإنشاء دورات تستهدف الأقليات والنساء الأقل تمثيلاً خلال العام الدراسى الجديد وتوسيع عدد شركاء لدينا"، ويهدف هذا التمويل إلى توسيع نطاق الطلاب الجدد من المجتمعات غير الممثلة تمثيلاً ناقصاً، والحد من التناقص بالإضافة إلى سد الفجوة بين مناهج علوم الكمبيوتر التقليدية ومسؤوليات وظيفية فى مجال هندسة البرمجيات.

واستكمل إليسون: "سيسمح لنا التمويل أيضًا بإنشاء دورات تستهدف الأقليات والنساء الأقل تمثيلاً خلال عامهم الجديد وتوسيع عدد شركاء الكلية لدينا"، مضيفًا أنها ستساعد فى إنشاء خط أنابيب أكبر من مهندسى البرمجيات غير الممثلين.