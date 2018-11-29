نصائح هامة لتسهيل استخدام خدمة جوجل درايف لزيادة الإنتاجية أثناء العمل

تُعتبر خدمة التخزين السحابي جوجل درايف Google Drive أحد أفضل خدمات التخزين السحابية المتاحة على الويب أو الهواتف الذكية، حيث يتميز بسهولة وسلاسة استخدامه بالإضافة إلى توفيره لسعة تخزينية مجانية بحجم 15 جيجابايت يمكنك من خلالها حفظ الصور والملفات والتسجيلات ومقاطع الفيديو وأي شيء آخر، كما يتيح لك أيضًا تحرير الملفات بسهولة ويمكنك مشاركة الملفات أو المجلدات مع من تريد بحيث يمكن للأشخاص الآخرين عرضها، أو تعديلها، أو التعليق عليها.

إذا كنت تقضي الكثير من يومك في العمل عبر خدمة جوجل درايف، فإن إنشاء مستندات وجداول البيانات وعروض تقديمية ونماذج جديدة أصبح أسهل كثيرًا، حيث قدمت جوجل خلال هذا الأسبوع مجموعة من الاختصارات الجديدة لمُحرر مستندات جوجل تسمح لك بإنشاء ملفات جديدة دون الحاجة إلى الانتقال إلى جوجل درايف كل مرة من أجل القيام بذلك.

أولًا إليك كيفية إنشاء ملفات جديدة من جوجل درايف بسرعة مع هذه الاختصارات الجديدة:

ستساعدك هذه الاختصارات في تسهيل استخدام جوجل درايف أثناء العمل كما ستوفر لك بعض الوقت، وفيما يلي جميع الاختصارات الجديدة، ولكي تستخدمها ما عليك سوى كتابتها في شريط عنوان المتصفح الذي تعمل عليه وسيتم إنشاء ملف جديد:

1- اختصارات مستندات جوجل Google Docs

doc.new

Docs.new

Document.new

2- اختصارات جداول بيانات جوجل Google Sheets

sheet.new

sheets.new

Spreadsheet.new

3- اختصارات google sites

تُعد google sites إحدى خدمات جوجل التي تقدمها لبناء مواقع الويب وقد حلت محل خدمة إنشاء صفحات الويب السابقة من جوجل Google Page Creator.

تتيح لك هذه الخدمة إنشاء موقع ويب دون الحاجة إلى مهارات البرمجة أو التصميم من خلال النقل، والسحب والإفلات، والتعديل فقط، ويمكنك الاستعانة بالإختصارات التالية لفتح صفحة جديد يمكنك من خلالها إنشاء موقع تفاعلي بجودة عالية لخدمتك أو منتجك:

site.new

Sites.new

Website.new

4- اختصارات العروض التقديمية Google Slides

slide.new

slides.new

deck.new

Presentation.new

الجدير بالذكر أن العروض التقديمية من جوجل تتيح لك إبراز أفكارك عبر عدد من سمات العروض التقديمية المتنوعة presentation themes والمئات من الخطوط، مع إمكانية تضمين مقاطع فيديو ورسوم متحركة في العرض التقديمي، وكل ذلك مجانًا.

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5- اختصارات نماذج جوجل google Forms

form.new

forms.new

ثانيًا إليك كيفية مشاركة ملفات متعددة في وقت واحد:

هل تحتاج إلى مشاركة مجموعة من الملفات دفعة واحدة؟ بدلاً من مشاركة كل ملف على حدة يمكنك نقلها إلى مجلد ومشاركة ذلك المجلد. سيتمكن كل شخص تشارك معه المجلد من الوصول إلى جميع الملفات داخله مع إمكانية التعديل عليه وإضافة ملفات جديدة لهذا المجلد، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حساب جوجل درايف

قم بإنشاء مجلد جديد من خلال النقر بزر الماوس الأيمن في مكان خالي، ثم حدد ملف جديد New Folder، ثم اعطيه اسم

قم بوضع كل الملفات التي تريد مشاركتها داخل هذا المجلد

حدد هذا المجلد ثم اضغط على مشاركة Share، أو اضغط على أيقونة المشاركة الموجودة في أعلى يمين الشاشة مباشرة

ستظهر لك نافذة منبثقة صغيرة ادخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين ستشارك معهم المجلد مع تحديد الصلاحيات لهم من خلال الضغط على رمز القلم الموجود على يمين حقل إدخال عناوين الأشخاص، ثم اضغط على زر إرسال Send

ثالثًا كيفية تحويل وفتح المستندات التي تم إنشاؤها باستخدام برامج أخرى مثل مايكروسوفت وورد على جوجل درايف:

هل تحتاج إلى مشاركة مستند مع زملاء العمل أو الأصدقاء حتى يتمكنوا من المشاركة فيه وإجراء التعديلات عليه، ولكن هذا المستند قد تم إنشائه بالفعل في برنامج آخر مثل مايكروسوفت وورد؟

يمكنك تحويل معظم الملفات بسهولة إلى محرر مستندات جوجل، والتي يمكن بعد ذلك مشاركتها وتعديلها بشكل تعاوني. للقيام بذلك قم باتباع الخطوات التالية:

قم تحميل الملف المطلوب إلى جوجل درايف

حدده ثم انقر بزر الماوس الأيمن عليه واضغط على خيار فتح بـ Open With