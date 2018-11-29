"الياه سات" تطلق خدمة الإنترنت الفضائي عالي السرعة في البرازيل

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "الياه للاتصالات الفضائية" (الياه سات)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي عبر النطاق الترددي Ka في البرازيل الشهر الجاري. وسيساعد إطلاق "الياه سات" لهذه الخدمات في سد حاجة البلاد إلى خدمة الإنترنت المستقرة، والتي تعتمد عادة على الشبكات المحلية للاتصال بالإنترنت.

ويشكل حضور "الياه سات" في 234 بلدية برازيلية، خطوة مهمة في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي. فمع توفير خدمة الإنترنت الفضائي في العديد من المناطق البرازيلية تؤكد "الياه سات" التزامها بتحقيق رؤيتها في توفير وسائل اتصال عالمية المستوى للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات.

ويأتي توسع "الياه سات" في البرازيل كجزء من المخطط الاستراتيجي للشركة الذي تبع إطلاق قمرها الصناعي الثالث "الياه 3" ودخوله حيز الاستخدام التجاري في وقت سابق من العام الجاري. ويخدم قمر "الياه 3"، الذي تم تصميمه وبناؤه بخبرات مهندسين إماراتيين، أكثر من 95% من سكان البرازيل في أكثر من 5000 بلدية. ويتيح قمر "الياه 3" للشركة تقديم خدمات تدعم مزودي الإنترنت الأرضي ومشغلي الاتصالات بروابط لنقل البيانات بمعدلات عالية وأسعار تنافسية ، فضلاً عن تقديم خدمة الإنترنت الفضائي.

وبهــذه المناسبة، قال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "الياه سـات": "إن دخول ’الياه سات‘ إلى السوق البرازيلية يمثل خطوة مهمة تدعم خططها في التوسع التجاري عالمياً، والتي كانت موضع التنفيذ طوال السنوات السبع الماضية منذ نشأت فكرة توسيع أسطولنا للأقمار الصناعية لأول مرة. وإننا مستمرون في مساعينا لتوفير خدمات شركتنا في المناطق الريفية والمناطق غير المخدمة حول العالم عبر أحدث أقمارنا الصناعية، وبدعم من شركائنا الموثوقين محلياً ممن يشاركوننا الرؤية لتوفير اتصال موثوق وسهل في جميع أنحاء البلد".

ودأبت "الياه سات" منذ عام 2012 على إرساء أسس متينة لخدمات الإنترنت الفضائي الحديثة. وباعتبارها سابع أكبر مشغل للأقمار الصناعية في العالم من حيث الإيرادات، قدمت "الياه سات" منتجات وخدمات الإنترنت الفضائي المبتكرة من الإمارات إلى العديد من مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع الجاهزية التشغيلية لخدمات "الياه سات" في البرازيل، ستشهد الشركة توسعاً كبيراً في نطاق تغطيتها الدولية، ويعتبر هذا إنجازاً مهماً في دعم مسيرة نمو "الياه سات" كشركة عالمية مؤثرة في قطاع الاتصالات الفضائية.