Oppo R19 سيكون أول هاتف ذكي يستخدم المعالج MediaTek Helio P80 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة MediaTek حاليًا على معالج جديد من الفئة المتوسطة. عندما يحين موعد إطلاقه، سيحمل إسم MediaTek Helio P80، وسيكون وحشًا عندما يتعلق الأمر بأداء الذكاء الإصطناعي كما إتضح لنا في الأسبوع الماضي. كان المعالج MediaTek Helio P80 في المرتبة الثانية وراء المعالج Snapdragon 8150 القادم من شركة كوالكوم في قدرات الذكاء الإصطناعي.

الآن، إذا كنت تتساءل عن هوية الهاتف الذكي الأول الذي سيصل إلى السوق مع المعالج MediaTek Helio P80، فقد صدر اليوم تقرير جديد يقول بأن هذا الشرف سيكون من نصيب الهاتف Oppo R19. وبطبيعة الحال، الهاتف Oppo R19 سيصل في العام المقبل لخلافة الهاتف Oppo R17 الحالي والذي يستخدم المعالج Snapdragon 670. وجدير بالذكر أن شركة Oppo تميل إلى إستخدام معالجات MediaTek في بعض هواتفها الذكية، فقد سبق لها وإستخدمت المعالج MediaTek Helio P60 في الهاتف Oppo R15.

ومع ذلك، في سلسلة هواتف Oppo R17 Series الحالية، قررت الشركة الصينية عدم إستخدام معالجات MediaTek بسبب الأداء غير المرضي. وعلى ما يبدو هذا يعد من بين الأسباب التي دفعت شركة MediaTek لتعزيز أداء المعالج MediaTek Helio P80 بشكل كبير من أجل الحصول على عقد جديد مع شركة Oppo.

سيتم تصنيع المعالج MediaTek Helio P80 لشركة MediaTek من قبل شركة TSMC بإستخدام تكنولوجيا 12 نانومتر، وسيكون مزودًا بثمانية أنوية من شركة ARM. وسيكون MediaTek Helio P80 المنتج الأول لشركة MediaTek في النصف الأول من العام 2019، لذا يجب أن يظهر في الأجهزة الأخرى أيضًا، بعد الهاتف Oppo R19.

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