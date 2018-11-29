اليوتيوب ستجعل محتواها الأصلي مجانيًا لجميع المستخدمين إبتداء من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت منصة اليوتيوب تتيح دائمًا إمكانية مشاهدة الفيديوهات بالمجان مع الإعتماد على الإعلانات كمصدر للدخل. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأت اليوتيوب بتجربة إستخدام نظام الإشتراك من خلال الإحتفاظ بالمحتوى الأصلي الخاص بها وجعله متوفرًا فقط للمشتركين في خططها، تمامًا كما هو الحال في العديد من الخدمات مثل Netflix و Hulu و Amazon.

ومع ذلك، يبدو أن هذه الخطوة لم تلقى ذلك النجاح الباهر الذي كانت اليوتيوب تأمله لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Veriety، فيبدو أن اليوتيوب أكدت له بأنه إعتبارًا من العام 2019، سيكون جميع المحتوى الأصلي الخاص بها متاحًا لجميع المستخدمين وسيصبح متاحًا للمشاهدة مجانًا. ووفقا لأحد مندوبي الشركة، فقد صرح بالقول : ” بينما نتطلع إلى العام 2019، سنستمر في الإستثمار في المحتوى الأصلي والإنتقال لجعل محتوى اليوتيوب الأصلي مدعومًا بالإعلانات لتلبية الطلب المتزايد من قاعدة المعجبين على الصعيد العالمي “.

وأضاف : ” ستعمل المرحلة التالية من إستراتيجية المحتوى الأصلي الخاصة بنا على توسيع قاعدة المعجبين بالمحتوى الأصلي للشركة على اليوتيوب، وتزويد المعلنين بمحتوى مذهل يصل إلى جيل اليوتيوب “. ولا تعد هذه الخطوة مفاجئة، في وقت سابق من هذا الشهر، تردد بأن اليوتيوب بدأت بعرض أفلام كاملة على منصتها مجانًا والإكتفاء بالإعلانات كمصدر للدخل، لذا يبدو أن جعل المحتوى الأصلي الخاص بها مجانيًا يعد الخطوة المنطقية التالية.

لذلك، إذا كان هناك محتوى أصلي من اليوتيوب تريد مشاهدته بفارغ الصبر، ولكن لا تستطيع دفع رسوم الإشتراك في الخطة المدفوعة، فسوف يكون بإمكانك في العام المقبل مشاهدة ذلك المحتوى مجانًا.

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