تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أمريكا تعود للقمر وتحذيرات من أزمة غذاء عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من إعلان ناسا عن عودة الولايات المتحدة للقمر وصولاً إلى تحذيرات العلماء من حدوث أزمة غذاء عالمية، كان اليوم مليئًا بالعديد من القضايا المهمة والجذابة، لذا إذا كنت واحدًا من المهتمين بمجال التكنولوجيا، ولم تتمكن من متابعة كل الأخبار التى نالت اهتمام الصحف العالمية، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى قراءة كل ما فاتك ارتفاع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون للمرة الأولى منذ 4 سنوات فيس بوك يغلق "غرف الحرب" ويستبدلها بفريق للتعامل مع القضايا الطارئة بعد البلاك فرايدى.. مبيعات Cyber Monday تتجاوز 7.9مليار دولار جوجل يتعاون مع الـFBI للقضاء على نظام إعلانى خبيث

الولايات المتحدة تعاقب هاكرز إيرانيين نفذوا هجمات خبيثة رئيس ناسا: الولايات المتحدة ستعود للقمر أسرع مما نتخيل علماء يحذرون من حدوث أزمة غذائية عالمية تزامنا مع مشكلة التغير المناخى

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