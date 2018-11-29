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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أمريكا تعود للقمر وتحذيرات من أزمة غذاء عالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من إعلان ناسا عن عودة الولايات المتحدة للقمر وصولاً إلى تحذيرات العلماء من حدوث أزمة غذاء عالمية، كان اليوم مليئًا بالعديد من القضايا المهمة والجذابة، لذا إذا كنت واحدًا من المهتمين بمجال التكنولوجيا، ولم تتمكن من متابعة كل الأخبار التى نالت اهتمام الصحف العالمية، يمكن للحصاد التالى مساعدتك فى قراءة كل ما فاتك

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