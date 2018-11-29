لعبة Fortnite أصبحت تضم الآن أكثر من 200 لاعب في جميع أنحاء العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - أثارت لعبة Fortnite الكثير من الضجة مما يؤكد بأنها تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم. لذلك من غير المفاجئ أن نرى بأنها حققت إنجازًا هامًا آخر. في الواقع، لقد إتضح الآن أن لعبة Fortnite تضم حاليًا أكثر من 200 لاعب من جميع أنحاء العالم. هذا إنجاز كبير عندما تقارن هذا الرقم بما كان عليه في شهر مارس من هذا العام.

قد يكون البعض منكم على دراية تامة بأن لعبة Fortnite كانت تضم 40 مليون لاعب في شهر مارس من هذا العام. والآن، إتضح أن هذه اللعبة إستطاعت مضاعفة قاعدة مستخدميها في أقل من ثمانية أشهر علمًا أن قاعدة مستخدمي هذه اللعبة كانت تضم 125 مليون لاعب في شهر يونيو الماضي، وهذا ما يمثل زيادة قدرها 60 في المئة. وبطبيعة الحال، هذا إنجاز رائع.

إحدى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نمو شعبية Fortnite هي حقيقة أنها مجانية. وعلاوة على ذلك، فقد أصبحت ظاهرة ثقافية في حد ذاتها، وهذا لم يضف إلا إلى الضجة المحيطة بهذه اللعبة. وكما يمكنك أن تتوقع، فشركة Epic Games التي أشرفت على هذه اللعبة تعمل بجد للحفاظ على النمو الهائل الذي شهدته هذه اللعبة. هي تقوم بإطلاق بعض الأوضاع الخاصة لفترات محدودة وتستثمر بشكل كبير في المباريات للحفاظ على الزخم.

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