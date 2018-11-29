شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يحذرون من حدوث أزمة غذائية عالمية تزامنا مع مشكلة التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير جديد صادر عن 130 أكاديمية وطنية من أن الإمدادات الغذائية أصبحت أكثر تأثراً بالطقس القاسى، إذ قام العلماء بتفصيل ما يأملون أنه "دعوة للاستيقاظ" لقادة العالم بشأن إمكانية حدوث أزمة غذائية عالمية تزامنا مع مواجهة تغير المناخ.

وفى الوقت نفسه، لا تزال الإنسانية عاجزة عن بلوغ أهداف التغذية حول العالم، مع ارتفاع عدد يعانون من سوء التغذية بشكل كبير.

ويأتى التقرير الجديد قبل أيام فقط من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى COP24، فمن بين الزراعة والغابات وتغيير استخدام الأراضى، يقول الباحثون إن صناعة الأغذية العالمية تنتج نسبة تتراوح بين 20 و 25 فى المئة من الانبعاثات كل عام، وهذا لا يشمل نقل الأغذية وغيرها من العمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقال البروفيسور يواكيم فون براون، الرئيس المشارك لمشروع IAP للأمن الغذائى والتغذوى والزراعي: "إن نظمنا الغذائية تفشلنا، ليس فقط البيئة على المحك، بل الصحة والتغذية والتجارة والوظائف والاقتصاد، إذ تعد خيارات الزراعة والمستهلك عوامل رئيسية وراء تغير المناخ الكارثى، ونحن بحاجة إلى استجابة سياسية قوية وطموحة للتصدى للآثار المناخية للزراعة وخيارات المستهلك - وللعلماء دور رئيسى يلعبونه، وتقريرنا الجديد هو دعوة استيقاظ للقادة".