كاسبرسكي لاب: هجمات WannaCry ما تزال متواصلة

مر عام ونصف على انتشار هجمات WannaCry الوبائية لطلب الفدية، والتي تتصدر قائمة برمجيات التشفير الخبيثة الأكثر انتشاراً، بعد أن هاجمت 74,621 مستخدماً مختلفاً في جميع أنحاء العالم، واستأثرت هذه الهجمات على 28.72 في المئة من إجمالي المستخدمين المستهدفين من برمجيات التشفير الخبيثة في الربع الثالث من العام 2018، وذلك بارتفاع زاد عن الثلثين مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، عندما بلغت حصتها من إجمالي هجمات التشفير 16.78 في المئة، وتعتبر هذه نتيجة واحدة من النتائج التي وصلت إليها دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي لاب.

وأظهر تقرير دراسة “تطور مشهد التهديدات الأمنية التقنية للربع الثالث من 2018“ أن موجة الهجمات التي بدأت في شهر مايو 2017، ما زالت متواصلة بل إنها غدت واحدة من أكبر الهجمات الوبائية الخاصة بطلب الفدية في التاريخ، وبالرغم من أن مايكروسوفت طرحت رقعة برمجية لإصلاح ثغرة في نظام التشغيل ويندوز كانت قد استغلت من الجهة التخريبية EternalBlue قبل شهرين من بدء الهجمات، فإن WannaCry ما زالت تؤثر في مئات آلاف الأجهزة حول العالم.

وتشفر WannaCry، كغيرها من برمجيات التشفير التخريبية، الملفات على حواسيب الضحايا، مانعة تشغيلها، وتطلب منهم الحصول على فدية مالية لمنحهم مفاتيح التشفير لتلك الملفات، والتي تنشئها الجهات التخريبية نفسها لفك تشفير الملفات وتحويلها مرة أخرى إلى البيانات الأصلية، وكانت عواقب حملات WannaCry التخريبية مدمرة، فضحاياها كانوا في الغالب من المؤسسات والمرافق والمنشآت التي تدير أنظمة متصلة بشبكات حاسوبية كالشركات والمصانع والمستشفيات، مما جعلها تعاني من شلل مدمر في أعمالها.

وتظهر الإحصائيات أن المجرمين لم ينفكوا يحاولون قرصنة الأجهزة التي لم يتم تصحيح الثغرة فيها، والتي ما زال هناك الكثير منها في العالم، وذلك على الرغم من أن هذه الحالة أثبتت المخاطر التي ينطوي عليها التشفير التخريبي للملفات، وأنه تم تحديث معظم أجهزة الحاسوب في أنحاء العالم لمقاومة استغلال EternalBlue.

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واستطاعت الحلول الأمنية من كاسبرسكي لاب بشكل عام تأمين الحماية لما يصل إلى 259,867 مستخدماً مختلفاً من هجمات التشفير الخبيثة، بارتفاع كبير بلغ 39 في المئة منذ الربع الثاني من 2018، عندما كان هذا العدد 158,921 مستخدماً، وقد كان النمو سريعاً وثابتاً، مع زيادة شهرية ملحوظة في عدد المستخدمين المستهدفين.

واعتبر فيدور سينيتسين Fedor Sinitsyn، الباحث الأمني في كاسبرسكي لاب، أن الحصة المتزايدة من هجمات WannaCry تذكير آخر بأن الهجمات التخريبية الوبائية لا تنتهي بالسرعة التي تبدأ بها، وأن ثمة دائماً عواقب طويلة الأمد، وقال: “يمكن أن تكون هجمات التشفير شديدة الوقع إلى درجة تجعل من الضروري للغاية اتخاذ تدابير وقائية وإصلاح الثغرات في الأجهزة، بدلاً من التعامل مع الملفات المشفرة لاحقاً”.

وينصح المستخدمون بما يلي للحد من خطر الإصابة ببرمجية التشفير التخريبية WannaCry وغيرها :