Rivian تكشف عن سيارة بيك أب كهربائية وتدخل حلبة المنافسة مع تيسلا

تخطط شركة تصنيع السيارات الناشئة ريفان Rivian لعرض أول شاحنة كهربائية صغيرة من فئة بيك أب لها خلال فعاليات معرض السيارات في لوس أنجلوس الذي يبدأ يوم غدًا الجمعة، ويشعر مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي R.J. Scaringe البالغ من العمر 35 عامًا بالتفاؤل بشأن رغبته في تحقيق أهداف قطاع السيارات الاكثر ربحًا في الولايات المتحدة بشكل يشابه ما قامت به شركة تيسلا مع قطاع السيارات الفاخرة، حيث قال إنه يعتقد هو وداعميه الماليين أن الطلب على شاحنات بيك أب الكهربائية الصغيرة غير محقق بشكل كبير ويفتقر إلى التمويل الكافي.

وتعتزم الشركة البدء في بيع Rivian R1T، وهي شاحنة بيك أب كهربائية صغيرة، في خريف عام 2020، ولكن هذا لن يجعلها أول شركة تدخل سوق الولايات المتحدة بشاحنة صغيرة بيك أب كهربائية، حيث تقوم شركة Workhorse لصناعة الشاحنات بتطوير شاحنة بيك أب كهربائية سوف يتم إنتاجها في عام 2019.

وتسعى Workhorse لبيع شاحنتها إلى المرافق والبلديات لاستخدامها في طرق محدودة، بينما تسعى Rivian إلى بيع شاحنتها من نوع بيك أب الكهربائية الاستهلاكية للمستهلكين، حيث يمكن للشاحنة الصغيرة السير لمسافة تصل إلى 645 كيلومتر عبر حزمة مكونة من بطارية بقدرة 180 كيلو واط ساعي، فين حين يمكنها السير لمسافة تصل إلى 500 كيلو متر بواسطة بطارية بقدرة 135 كيلو واط ساعي.

وتنوي الشركة إدخال نموذج آخر بعد عام يوفر بطارية بقدرة 105 كيلو واط ساعي، مما يسمح لهذا النموذج بالسير لمسافة تصل إلى 370 كيلومتر، ويرى الرئيس التنفيذي للشركة أنه قد حان الوقت لتغيير سوق سيارات الولايات المتحدة من فئة البيك أب، والذي يمثل الجزء الأكبر من الأرباح العالمية لصناع السيارات في ديترويت.

ويمكن لشاحنة R1T الوصول إلى نسبة شحن تبلغ 80 في المئة خلال 30 دقيقة عند توصيلها بشاحن سريع DC، ولم تكشف Rivian عن أسعار شاحنة بيك أب الكهربائية الصغيرة الخاصة بها، لكن الرئيس التنفيذي للشركة قال إنها ستبدأ بأقل من 70 ألف دولار، بينما سوف يتم بيع نسخة مخففة مع حزمة بطاريات أقوى بأقل من 90 ألف دولار.

بعض الشكوك حول الطلب

يشكك العديد من المسؤولين في صناعة السيارات والمحللين في إمكانية أن تبيع السيارات الكهربائية أعدادًا كبيرة ما لم يتم تحسين تكنولوجيا البطاريات إلى حد كبير فيما يتعلق بالمسافة القابلة للقيادة والتكلفة، ويبدو أن الضجيج الحاصل حول شاحنات بيك أب الصغيرة الكهربائية يفوق إلى حد بعيد أهميتها على المدى القريب للسوق الأمريكية، وذلك لأن صناعة شاحنة بيك أب كهربائية صغيرة يمكن أن يضر بالسمات الرئيسية الأخرى لهذه المركبات مثل قدرة التحمل.

وتقدم شاحنة Rivian قدرة حمولة بواقع 800 كيلوجرام وقدرة سحب تصل إلى 5000 كيلوجرام، مما يجعلها أكثر قابلية للمقارنة مع الشاحنات المتوسطة الحجم المصنعة في ديترويت منها إلى الشاحنات الكبيرة الأفضل مبيعاً مثل Ford F-150 أو GMC Sierra.

ويضع ذلك شاحنة Rivian في مكان صعب نظرًا إلى أنها تفتقر إلى قدرة السحب والتحميل التي توفرها النماذج الأكبر، مع بلوغ تكلفتها أكثر من تكلفة شاحنات بيك أب متوسطة الحجم، وقال سام فيوراني Sam Fiorani، نائب رئيس قسم التنبؤ بالمركبات العالمية في شركة Auto Forecast Solutions: “إن السيارات الهجينة أكثر منطقية”.

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ولم يتجه صانعو السيارات في ديترويت بعد إلى شاحنات بيك أب الكهربائية الصغيرة، فيما أخبر إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا Tesla، المستثمرين في شهر أغسطس/آب أن شاحنات بيك أب الكهربائية الصغيرة هي المفضلة بالنسبة له شخصيًا كمنتج تالي لشركته على الأرجح، وذلك بالرغم من أنه قد تحدث بشكل عام عن الإطلاق المحتمل قائلاً إن ذلك قد يحدث فورًا بعد نموذج تيسلا Model Y، الذي تستهدف الشركة بدء انتاجه في عام 2020.

وقد وعدت شركة فورد بسيارة بيك آب هجينة من طراز Ford F-150 بحلول عام 2020، وألمحت إلى طراز كهربائي بالكامل في يوم من الأيام، بينما قالت ماري بارا Mary Barra، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، إن شركة تصنيع السيارات الأمريكية منحت مجال تفكير صغير جدًا فيما يتعلق بتطوير شاحنات بيك أب صغيرة كهربائية.

في حين تمتلك شركة فيات كرايسلر للسيارات نسخة هجينة تعمل بالكهرباء والبنزين من شاحنة بيك أب رام Ram، وقالت شركة تويوتا اليابانية لتصنيع السيارات إنها تأمل في توفير خيارات كهربائية لجميع الموديلات بحلول عام 2025.

ويزداد موقف قادة سوق البيك أب في الولايات المتحدة عنادًا فيما يتعلق بالنماذج التي تعمل بالوقود مثل سيارة جيب جلادياتور Jeep Gladiator متوسطة الحجم الجديدة من فيات كرايسلر، والتي سيتم كشف النقاب عنها رسمياً في لوس أنجلوس، حيث تستهدف هذه السيارة المستهلكين الذين يريدون شاحنة بيك أب عصرية مزودة بوسائل الراحة الشبيهة بما هو موجود ضمن السيارات العادية، مع قدرة تحمل وتحميل عالية.

ويبدو أن شركة Rivian، التي اشترت في العام الماضي مصنع ميتسوبيشي السابق في مدينة نورمال بولاية إلينوي مقابل 16 مليون دولار، سوف تواجه على الأرجح تحديات مالية، مما يجعلها بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال أثناء انتقالها إلى مرحلة الإنتاج، وذلك في حال أرادت السير على خطى تيسلا والاستفادة من خبرتها، حيث قامت تيسلا بجمع مليارات الدولارات من التمويل لأنها واجهت صعوبات كبيرة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج.

وتعتبر شركة عبد اللطيف جميل Abdul Latif Jameel السعودية، وشركة سوميتومو Sumitomo الأمريكية، وشركه الخدمات المالية البريطانية ستاندرد تشارترد، من بين الداعمين الماليين لشركة Rivian، حيث وافقت شركة عبد اللطيف جميل على توفير ما يقرب من 500 مليون دولار من التمويل، واستثمرت شركة سوميتومو مبلغًا لم يكشف عنه، وقدمت ستاندرد تشارترد ديونًا بقيمة 200 مليون دولار

وتستهدف شركة Rivian العملاء الذين يبحثون عن الترفيه، بشكل يشابه الزبائن التي تستهدفهم سيارة Jeep Gladiator الجديدة، وقالت ميشيل كريبس Michelle Krebs، المحللة في AutoTrader، إن هذا النوع من العملاء يميل إلى تفضيل الشاحنات متوسطة الحجم مثل تويوتا تاكوما Toyota Tacoma وشفروليه كولورادو Chevrolet Colorado، لكنهم أقل إخلاصًا لهذه النوعية من السيارات بالمقارنة مع أصحاب شاحنات بيك أب كاملة الحجم.

وترى شركة Rivian ميزة أساسية في شاحنتها الصغيرة، والتي تتمثل في هيكل السيارة الخاص بها المسمى SkateBoard، بحيث يجمع هذا الهيكل وحدات محرك السيارة وحزم البطارية ونظام التعليق والفرامل ونظام التبريد تحت العجلات للسماح بالمزيد من مساحة التخزين وتوفير استقرار أكبر بسبب انخفاض مركز الثقل، ويمكن استخدام هيكل السيارة SkateBoard للنماذج الأخرى بما في ذلك سيارات SUV.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إن هدف Rivian يتمثل في الوصول إلى حوالي 50 ألف من المبيعات السنوية بحلول عام 2025، كما تخطط Rivian لبيع لوح التزلج إلى شركات صناعة السيارات الأخرى، ويضيف RJ Scaringe أن Rivian لديها إستراتيجية أعمال أخرى تتمثل بأن معظم عوائدها لن تأتي من بيع السيارات، ولكن من بيع تجارب مثل تأجير السيارات لرحلة نهاية الأسبوع.