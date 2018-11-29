الفيسبوك تطلق ميزة Facebook Watch Party للجميع إبتداء من اليوم

فاطمة أيت طالب - دبي - وصلت ميزة Watch Party إلى شبكة الفيسبوك في وقت سابق من هذا العام. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت في نفس الوقت. كانت هذه الميزة متاحة فقط داخل المجموعات، ولكن ذلك تغير اليوم، فقد قامت الفيسبوك الآن بإطلاق ميزة Watch Party لجميع الصفحات والحسابات الشخصية في جميع أنحاء العالم.

عندما تم إطلاق الميزة، قالت الفيسبوك أن الفكرة من وراء إنشاء هذه الميزة هي إنشاء تجربة تقرب الناس من بعضهم البعض وإلهام التواصل البشري ” بدلا من الإستهلاك السلبي “. وكشفت شبكة الفيسبوك اليوم عن إطلاق 12 مليون حفلة مشاهدة ” Watch Party ” في المجموعات منذ وصول هذه الميزة في شهر يناير من هذا العام. وقد شجعت هذه الميزة على رفع معدل نشر التعليقات داخل المجموعات بنحو ثمانية أضعاف مقارنة مع الفيديوهات غير المباشرة.

تم إجراء بعض التحسينات أيضًا على هذه الميزة مثل التعليقات المتسلسلة، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات منفصلة عن التعليقات المباشرة. من الممكن أيضًا جدولة حفلة مشاهدة ” Watch Party ” في وقت مبكر الآن.

إعتبارًا من اليوم، ستتمكن جميع الصفحات والحسابات الشخصية على الفيسبوك في جميع أنحاء العالم من استخدام ميزة Watch Party لمشاهدة مقاطع الفيديو في وقت واحد مع المستخدمين الآخرين عبر الإنترنت. قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تظهر هذه الميزة لدى جميع المستخدمين. وبالتالي، تحلى ببعض الصبر في حالة إذا لم تحصل على هذه الميزة حتى الآن.

المصدر.