فاطمة أيت طالب - دبي - في بعض المناسبات مثل Black Friday و Cyber Monday، يتم خفض أسعار العديد من المنتجات، مما يجعل بعض الأجهزة أكثر جاذبية للعملاء الذين ربما كانوا يعتقدون بأن تلك الأجهزة كانت مكلفة في السابق. ويبدو أن شركة Nintendo قد إستفادت من ذلك لأنه وفقا لـ Adobe Analytics، فيبدو أن Nintendo Switch كان جهاز الألعاب المنزلي الأكثر مبيعًا في يوم Cyber Monday.

ووفقا للإحصائيات، فقد كان Nintendo Switch هو جهاز الألعاب الوحيد الذي شق طريقه إلى قائمة المنتجات الخمسة الأكثر مبيعًا في يوم Cyber Monday. وكانت المنتجات الأكثر مبيعًا هي Fingerlings و L.O.L Surprise واللذان يتم تسويقهما كألعاب للأطفال. وإحتل جهاز Nintendo Switch المركز الثالث، وتليها الحواسيب المحمولة من Dell و Apple في المرتبة الرابعة، فيما إحتلت تلفزيونات LG المرتبة الخامسة.

لسوء الحظ لم يكن هناك أي ذكر لمقدار المبيعات التي تمكن جهاز Nintendo Switch من حصدها خلال Cyber Monday أو عدد الوحدات التي تم بيعها إلى الآن، ولكننا نعتقد بأنها مبيعات كبيرة مما يفسر وصول الجهاز إلى قائمة الأجهزة الخمسة الأولى.

لقد تم الإشارة كذلك إلى أن إصدارات Pokemon: Let’s Go كانت رابع أكثر المنتجات مبيعًا خلال يوم Black Friday. حتى الآن، حقق جهاز Nintendo Switch نجاحًا كبيرًا لدرجة أنه نجح في تخطي المبيعات التي حصدها جهاز Nintendo Wii U طيلة فترة تواجده في السوق. ومن المتوقع أن يتم إصدار لعبة Super Smash Bros Ultimate بعد نحو أسبوعين، ونحن نعتقد بأن هذه اللعبة ستساعد جهاز Nintendo Switch على حصد المزيد من المبيعات.

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