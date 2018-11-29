في براءة إختراع جديدة، تقدم LG هاتف ذكي بشاشة مرنة تلتف حول حوافه

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال الإمكانيات الكبيرة للهواتف الذكية القابلة للطي غير مكتشفة، لذلك لا تزال الشركات المصنعة للأجهزة تجرب المزيد من التصاميم. وتبدو براءة الإختراع الأحدث من شركة LG وكأنها شيء يستحق الإستشكاف على الرغم من أننا لا نعرف ما إذا كانت الشركة الكورية الجنوبية تخطط لتحويلها إلى منتج فعلي أم لا لأن معظم براءات الإختراع لا تتحول إلى حقيقة.

تصف براءة الإختراع الجديدة هاتف ذكي يضم شاشة مرنة تلتف حول حوافه على الرغم من أن أحد أطراف الشاشة يبقى ملتصقًا بالجانب الخلفي من الهاتف. عندما يتم تمديد الشاشة، يمكنك الحصول على أبعاد كبيرة مما يتيح لك الحصول على تجربة مماثلة لتجربة الأجهزة اللوحية. وعندما يتم لف الشاشة، ينطفئ الجزء غير المرئي من الشاشة.

إذا تحقق هذا المفهوم بطريقة ما، فمن المحتمل أن تطلق عليه شركة LG إسم LG Flex أو LG Bendi أو LG Foldi، على الأقل هذه هي العلامات التجارية التي تم رصد شركة LG تسجلها تحت إسمها في الأونة الأخيرة.

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