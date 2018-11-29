شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس ناسا: الولايات المتحدة ستعود للقمر أسرع مما نتخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تعلن وكالة ناسا عن سلسلة من الشراكات مع عدد من الشركات الخاصة لإعادة أميركا إلى القمر مرة أخرى، إذ ستعود الولايات المتحدة إلى سطح القمر لأول مرة منذ مهمة أبولو 17 فى ديسمبر 1972.

وقال جيم بريدينستين، مدير وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا): "إننا نعلن عن شراكات جديدة مع شركات أمريكية، لتعود الولايات المتحدة إلى سطح القمر، ونحن نفعل ذلك فى وقت أسرع مما تتخيل!"

وقالت ناسا فى بيان صحفى: "العمل مع الشركات الأمريكية هو الخطوة التالية لتحقيق دراسة علمية طويلة الأجل واستكشاف للقمر والمريخ".

وقدمت ناسا تفاصيل قليلة عن إعلانها ، لكنها قالت إنه سيتم تسمية "شركاء المستقبل" اليوم.

وفقا لبيزنس إنسايدر ، سيتم تسمية 11 شركة صغيرة ستكون مؤهلة للتنافس على عقود ناسا بقيمة الملايين من الدولارات، كجزء من برنامج التابع (CLPS) للوكالة .

ستكون إحدى الشركات التى تدعى Astrobotic Technology واحدة من هؤلاء الشركاء، على الرغم من أن أحد موظفيها قد أخبر الموقع بأنهم لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل حتى يوم الخميس.