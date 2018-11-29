شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تعاقب هاكرز إيرانيين نفذوا هجمات خبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من الإيرانيين، وذلك بعد إدانتهما بشن هجمات إلكترونية، مارسا من خلالها الابتزاز بحق مؤسسات عامة فى الولايات المتحدة وكندا، وتسببا بخسائر بلغت 30 مليون دولار، وكشفت الوزارة فى بيان لها، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فى الوزارة اتخذ إجراءات ضد الإيرانيين، وهما “فرمارز شاهى سافاندى" و "محمد مهدى شاه منصورى" وذلك بعد ثبوت تورطهما فى نشر فيروسات SamSam Ransomware" مما ألحق أضرارا بأنظمة إلكترونية لنحو 200 مؤسسة أميركية وكندية.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، وهاجم الهاكرز حكومات جورجيا ونيويورك ونيوجيرسى وجامعة كالجارى فى كندا، ومستشفيات أميركية فى لوس أنجلوس وكنساس سيتى ومختبرات أميركا الوطنية، إذ عمل القرصانين اللذان يقيمان فى إيران على ابتزاز هذه المؤسسات، لدفع 6 ملايين دولار على الأقل، مقابل تحرير أنظمة الكمبيوتر فيها، التى جرى تعليقها بسبب الفيروس.

وكانت وزارة العدل الأميركية أعلنت فى وقت سابق إدانة القرصانين بتهم ابتزاز المؤسسات، فيما أوضح نائب وزير العدل الأمريكى فى بيان إن "القراصنة اخترقوا أنظمة كمبيوتر فى 10 ولايات إضافة إلى كندا وبعد ذلك طالبوا بدفع المال، وهو ما أضر بمؤسسات دول وحكومات مدن ومستشفيات وعدد لا يحصى من الضحايا الأبرياء".

وقد أوضحت لائحة الاتهام، التى حملت ستة اتهامات، أن الرجلين باشرا فى ديسمبر 2015 بقرصنة أنظمة كمبيوتر معينة لوضع فيروس SamSam بها، وكانت المبالغ المطلوبة صغيرة نسبيا ما يسهل على المدراء دفعها، فدفعت مستشفى هانكوك هيلث فى إنديانا على سبيل المثال أربعة بتكوين (55 ألف دولار فى ذلك الوقت) فى يناير 2018 لتحرير أنظمتها.