تكنولوجيا: تحديث OS 5.1.2 يجلب دعم لوظيفة ECG في ساعة Series 4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة ابل قريباً الإصدار التجريبي OS 5.1.2 من نظام تشغيل ساعتها الذكية، الذي يجلب ميزة ECG من خلال تطبيق يعمل على رصد ونقل الإشارات الكهربائية للقلب من خلال مخطط يعرض على وجه الساعة الذكية، والذي تختص به مستخدمي ساعة Series 4.

ترقب الكثير من مستخدمي الإصدار الأخير من ساعات ابل الذكية Series 4، دعم وظيفة نقل إشارات القلب من خلال تطبيق يظهر مخطط على وجه الساعة الذكية، وفي تسريبات جديدة اليوم تم التأكيد على أن ابل توفر الميزة الجديدة من خلال الإصدار WatchOS 5.1.2.

ومن المقرر أن يعمل هذا المخطط في تطبيق ECG على رصد إنتظام ضربات القلب، أو رصد عدم إنتظام إيقاع ضربات القلب لتحذير المستخدم من خلال تخطيط إلكرتوني، كما يتم جمع المعلومات على تطبيق Health على مدار اليوم، والتي يتم تخزينها على هواتف الأيفون.

أيضاً يدعم التحديث هواتف الأيفون من iPhone 5s فما فوق، أو هواتف الأيفون التي تعمل بنظام تشغيل iOS 12.1.1 أو الإصدارات اللاحقة.

كما يعمل تطبيق ECG على قراءة وتحديد بيانات ومخطط كهربائية القلب عند إرتداء الساعة الذكية لمدة 30 ثانية، ومن ثم يعمل على إظهار البيانات للمستخدم، أيضاً سيكون على المستخدم الضغط لفترة على الحلقة الرقمية للساعة الذكية، ليحصل على بيانات خفقان القلب وتخطيط إلكتروني.

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