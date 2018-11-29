تكنولوجيا: تسريبات لملصق هاتف هواوي القادم المميز بثقب في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف اليوم عن أول ملصق لهاتف هواوي القادم الذي يضم ثقب في الشاشة، والذي ينافس شاشة العملاق الكوري Infinity-O خلال الفترة القادمة.

“خطوة واحدة نحو المستقبل” هي العبارة التي تظهر على ملصق هواوي الذي تم تسريبه اليوم، والذي يكشف عن تصوير لثقب في شاشة الهاتف القادم من العملاق الصيني.

كما يكشف الملصق عن تاريخ ديسمبر من عام 2018، لكن حتى الآن لا يوجد موعد محدد لمؤتمر هواوي المرتقب للكشف عن تقنيتها الجديدة في الهواتف الذكية، لكن من المؤكد أن تصميم هواوي للهواتف المميزة بكاميرة مدمجة في الشاشة سيصل قبل نهاية هذا العام.

يذكر أن هاتف nova 4 من هواوي رصد بالفعل في صور حية تكشف عن تصميم بثقب في الشاشة يضم الكاميرة الأمامية، لذا تشير التوقعات إلى أنه الإصدار المنتظر الإعلان عنه.

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